「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」Netflix、U-NEXTなどで見放題配信

アニメ「 ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」の国内での配信プラットフォームが決定。さらに配信開始日となる3月21日にカートゥーンネットワークにて日本初放送される。

アニメ「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」ビジュアル

定額見放題サービスではFOD、dアニメストア、DMM TV、Netflix、U-NEXTで配信。Prime Video、J:COM STREAM、TELASA、Huluなどで都度課金での配信も行われる。詳細は記事末のリストで確認を。なお前作「ニンジャバットマン」も同日より同プラットフォームで配信される。

カートゥーンネットワークでは、3月21日0時から日本初放送。その直前となる3月20日22時から、2018年に公開されたシリーズ第1作「ニンジャバットマン」、23時30分から特番「2丁拳銃 修士が斬り込む!『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』任侠トーク」がオンエアされる。

「ニンジャバットマン」は“バットマン×ニンジャ”というコンセプトから生まれた日本発のアニメーション作品。最新作となる「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」では仁義なき世界で、スーパーヒーローたちが“極道バトルアクション”を繰り広げる。アニメーション制作は第1作に引き続き神風動画が担当。バットマン役を 山寺宏一、ロビン役を梶裕貴が務めるほか、鋼の闇悪役には 上川隆也が名を連ねた。

アニメ「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」国内の配信プラットフォーム

定額見放題サービス

FOD、dアニメストア、DMM TV、Netflix、U-NEXT

都度課金サービス

Prime Video、カンテレドーガ、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Hulu、Music.jp、Lemino

オリジナルアニメ「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」

メインスタッフ

監督: 水崎淳平、 高木真司

脚本: 中島かずき

キャラクターデザイン: 岡崎能士

音楽:菅野祐悟

アニメーション制作:神風動画

キャスト

バットマン:山寺宏一

ロビン:梶裕貴

レッドロビン:河西健吾

ナイトウィング:小野大輔

レッドフード:石田彰

緑光の是鹿:佐倉綾音

水龍の亜朝:大塚明夫

韋駄天の針亥:檜山修之

大鷲天女の大阿奈:朴ろ美

ハーレイ・クイン:釘宮理恵

ジョーカー:高木渉

アルフレッド・ペニーワース:大塚芳忠

ジェームズ・ゴードン:てらそままさき

ラーズ・アル・グール:山路和弘

鋼の闇悪:上川隆也

※水崎淳平の崎は立つ崎が正式表記。朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements (c) & TM DC. (c) 2024 Warner Bros.

