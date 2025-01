メディアミックスプロジェクト「アイドリッシュセブン」に登場するアイドルグループ・IDOLiSH7が、映画「 ショウタイムセブン」とコラボレート。応援ビジュアルとメンバーからのコメントが到着した。

「アイドリッシュセブン」と映画「ショウタイムセブン」のコラボビジュアル。

阿部寛が主演、「岸辺露伴は動かない」シリーズの 渡辺一貴が監督を務め、2月7日に全国公開される「ショウタイムセブン」。IDOLiSH7とのコラボは、作品名とグループ名それぞれに“セブン”が付くというつながりを発端に実現した。応援ビジュアルでは映画に登場するニュース番組「ショウタイム7」のスタジオに、七瀬陸と二階堂大和、阿部演じるキャスター・折本が集結。陸と大和はスーツスタイルに「ショウタイムセブン」のキーカラーである黄色を取り入れ、折本は胸元に陸と大和のシンボルマークバッジを付けている。

七瀬陸コメント

IDOLiSH7の七瀬陸です。「セブン」つながりということで、折本さん(阿部寛さん)の応援にかけつけることができて嬉しいです!「命懸けの<生放送(ショウタイム)>」、ハラハラドキドキの展開になっていますので、ぜひ劇場でご覧ください!

二階堂大和コメント

二階堂大和です。「セブン」つながりでIDOLiSH7にお声がけをいただいて光栄です。ライブ感を重視した映像づくりになっていて、すごく引き込まれる作品でした。皆さんもぜひ劇場で<生放送(ショウタイム)>」をご覧ください。

(c)アイドリッシュセブン (c)2025『ショウタイムセブン』製作委員会 原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000

提供元:コミックナタリー