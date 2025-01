EBiDAN NEXT発の期間限定2チームLast Forever＆BOYZTERIOSが本日新曲を同時リリース

EBiDANの研究生によるプロジェクト・EBiDAN NEXTから“楽曲選抜オーディション”で選出された2組の期間限定チーム「Last Forever from BATTLE BOYS」「BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」。彼らが1月31日にそれぞれ新曲を配信リリースした。

Last Forever from BATTLE BOYS「Criminal LOVE」配信ジャケット

浅井陽人、大野遥斗、荘司亜虎、長野蒼大、橋新夢、松崎朔弥、光延ジヨウからなるチーム「Last Forever from BATTLE BOYS」は、“静かに燃え上がる情熱”と“禁断の恋”をテーマに描いたラブソング「Criminal LOVE」を発表。情熱的なリズムと歌詞が誰にも止められない感情の高ぶりを表現している。

BOYZTERIOS from BATTLE BOYS「Rise to the Future」配信ジャケット

一方、犬塚心、越山敬達、須藤琉偉、長崎大晟、中野龍、宮本琉成、りきまるからなる「BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」は力強いメロディと激情的な歌詞が織りなす楽曲「Rise to the Future」を発表。仲間とともに困難を乗り越え、夢を追い続ける姿を描くエネルギッシュな1曲となっている。

なおこれらの新曲は、2月2日に東京・shibuya eggmanで行われるライブイベントにて披露されることが決定。BOYZTERIOS from BATTLE BOYSは16:30にスタートするCZ'24とのツーマンライブ「EBiDAN NEXT TOKYO LIVE 2025 vol.1」に出演。Last Forever from BATTLE BOYSは19:00スタートの単独公演「EBiDAN NEXT NONSTOP LIVE 04 - Last Forever -」に出演する。

EBiDAN NEXT TOKYO LIVE 2025 vol.1

2025年2月2日(日)東京都 shibuya eggman

OPEN 16:00 / START 16:30

EBiDAN NEXT NONSTOP LIVE 04 - Last Forever -

2025年2月2日(日)東京都 shibuya eggman

OPEN 18:30 / START 19:00

提供元:音楽ナタリー