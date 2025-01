「百万石音楽祭」にテナー、10-FEET、フォーリミ、GLIM、ヤバT、WurtSら19組出演決定

6月7日と8日に石川・石川県産業展示館 1~4号館にて開催されるライブイベント「百万石音楽祭 2025 ~ミリオンロックフェスティバル~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「百万石音楽祭 2025 ~ミリオンロックフェスティバル~」ロゴ

「百万石音楽祭 2025 ~ミリオンロックフェスティバル~」出演アーティスト第1弾告知ビジュアル

「北陸にロックフェスを創りたい!」という願いを実現するため、2013年にスタートした「百万石音楽祭」。今回の発表では Age Factory、 キュウソネコカミ、 GLIM SPANKY、 SHANK、 ストレイテナー、 10-FEET、 Fear, and Loathing in Las Vegas、 04 Limited Sazabys、 FOMARE、 HEY-SMITH、 ヤバイTシャツ屋さん、 ROTTENGRAFFTY、 WurtSら19組の出演が決定した。

チケットは「百万石音楽祭」のオフィシャルサイトにて先行販売中。1日券、通し券の2種類から選べる。

百万石音楽祭 2025 ~ミリオンロックフェスティバル~

2025年6月7日(土)石川県 石川県産業展示館 1~4号館

2025年6月8日(日)石川県 石川県産業展示館 1~4号館

OPEN 10:00 / START 10:30(予定)

<出演者>

Arakezuri / Age Factory / キュウソネコカミ / GLIM SPANKY / 35.7 / SHANK / ストレイテナー / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / 10-FEET / BILLY BOO / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / FOMARE / HEY-SMITH / マルシィ / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / WurtS / and more

提供元:音楽ナタリー