「百万石音楽祭」にテナー、10-FEET、フォーリミ、GLIM、ヤバT、WurtSら19組出演決定

6月7日と8日に石川・石川県産業展示館 1～4号館にて開催されるライブイベント「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」の出演アーティスト第1弾が発表された。「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」ロゴ【画像】今回出演が決まった19組はこちら。
「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」出演アーティスト第1弾告知ビジュアル
「北陸にロックフェスを創りたい！」という願いを実現するため、2013年にスタートした「百万石音楽祭」。今回の発表ではAge Factory、キュウソネコカミ、GLIM SPANKY、SHANK、ストレイテナー、10-FEET、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、FOMARE、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTENGRAFFTY、WurtSら19組の出演が決定した。
チケットは「百万石音楽祭」のオフィシャルサイトにて先行販売中。1日券、通し券の2種類から選べる。
百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～
2025年6月7日（土）石川県 石川県産業展示館 1～4号館
2025年6月8日（日）石川県 石川県産業展示館 1～4号館
OPEN 10:00 / START 10:30（予定）
＜出演者＞
Arakezuri / Age Factory / キュウソネコカミ / GLIM SPANKY / 35.7 / SHANK / ストレイテナー / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / 10-FEET / BILLY BOO / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / FOMARE / HEY-SMITH / マルシィ / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / WurtS / and more
提供元：音楽ナタリー