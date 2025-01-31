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    HOME 「百万石音楽祭」にテナー、10-FEET、フォーリミ、GLIM、ヤバT、WurtSら19組出演決定

「百万石音楽祭」にテナー、10-FEET、フォーリミ、GLIM、ヤバT、WurtSら19組出演決定

2025/1/31 日本エンタメ

6月7日と8日に石川・石川県産業展示館 1～4号館にて開催されるライブイベント「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」の出演アーティスト第1弾が発表された。

6月7日と8日に石川・石川県産業展示館 1～4号館にて開催されるライブイベント「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」ロゴ
【画像】今回出演が決まった19組はこちら。
「百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～」出演アーティスト第1弾告知ビジュアル

「北陸にロックフェスを創りたい！」という願いを実現するため、2013年にスタートした「百万石音楽祭」。今回の発表ではAge FactoryキュウソネコカミGLIM SPANKYSHANKストレイテナー10-FEETFear, and Loathing in Las Vegas04 Limited SazabysFOMAREHEY-SMITHヤバイTシャツ屋さんROTTENGRAFFTYWurtSら19組の出演が決定した。

チケットは「百万石音楽祭」のオフィシャルサイトにて先行販売中。1日券、通し券の2種類から選べる。

百万石音楽祭 2025 ～ミリオンロックフェスティバル～

2025年6月7日（土）石川県 石川県産業展示館 1～4号館
2025年6月8日（日）石川県 石川県産業展示館 1～4号館
OPEN 10:00 / START 10:30（予定）
＜出演者＞
Arakezuri / Age Factory / キュウソネコカミ / GLIM SPANKY / 35.7 / SHANK / ストレイテナー / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / 10-FEET / BILLY BOO / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / FOMARE / HEY-SMITH / マルシィ / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / WurtS / and more

提供元：音楽ナタリー

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