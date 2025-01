YOASOBIや MAISONdesを擁する新レーベル・Echoesのイベント「Echoes Baa」が、4月4~6日の3日間にわたり神奈川県横浜市で開催される都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」の一環で行われる。

「Echoes Baa」ラインナップ

「Echoes Baa」は2024年9月にソニー・ミュージックエンタテインメント内に設立されたばかりのEchoesがキュレーションする企画。4月5日と6日に神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場にて行われ、YOASOBI、MAISONdes、 Aoooといった所属アーティスト、注目のニューカマー NOMELON NOLEMONのほか、スペシャルゲストとして FRUITS ZIPPERが出演する。なお出演アーティストは今後も追加される。チケットは明日1月31日に販売開始。詳細は「CENTRAL」のサイトで確認を。

Echoes Baa

2025年4月5日(土)神奈川県 横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

OPEN 11:00 / START 13:00

<出演者>

YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / and more



2025年4月6日(日)神奈川県 横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

OPEN 11:00 / START 13:00

<出演者>

YOASOBI / Aooo / FRUITS ZIPPER / and more

提供元:音楽ナタリー