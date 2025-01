Acid Black Cherryアコースティック盤発売、オリジナルアルバム4作とカバー盤2作のリニューアルCDも

Acid Black Cherryのライブアコースティックアルバム「Acid Black Cherry Live Acoustic Album ~君がいるから~」が3月26日に発売される。

yasuの50歳の誕生日である1月27日に新たなアーティスト写真を公開するとともに、プロデューサー・菊池真太郎が創設した音楽レーベル・LtOVESに第1号アーティストとして所属することを発表したAcid Black Cherry。アコースティックアルバムは「ライブでやったアコースティックを集めて音源化するのはどう? いつものABCとは違う、夜、眠る時に聴けるような子守唄みたいな作品にならないかな」というyasuの言葉から生まれたという7曲入りの作品で、LtOVES第1弾CDと配信でリリースされる。

またAcid Black Cherryのオリジナルアルバム4作とカバーアルバム2作のリニューアル版CDがリリースされることも決定。4月16日には1stアルバム「BLACK LIST」と2ndアルバム「Q.E.D.」、4月30日に3rdアルバム「『2012』」と4thアルバム「L -エル-」、5月28日に「Recreation 1」「Recreation 2」のカバーアルバム2作が発売される。各CDに収録される音源は、各種音楽配信サービスで配信中のものと同一音源。詳細はAcid Black Cherryのオフィシャルブログで確認しよう。

Acid Black Cherry「Acid Black Cherry Live Acoustic Album ~君がいるから~」収録曲

01. 君がいるから(TOUR 『2012』 at 日本武道館,2012/7/20)

02. この青空の向こうに(ABC Dream CUP 2011 at 富士急ハイランド・コニファーフォレスト,2011/7/23)

03. 愛してない(Acid Black Christmas at 大阪城ホール,2011/12/25)

04. 冬の幻(TOUR 『2012』 at 日本武道館,2012/7/20)

05. so…Good night.(ABC Dream CUP 2015 LOVE at 舞洲ABC特設会場,2015/8/1)

06. その日が来るまで(ABC Dream CUP 2015 LOVE at 舞洲ABC特設会場,2015/8/1)

07. Maria(Acid Black Christmas at 大阪城ホール,2011/12/25)

