TERU監修！GLAYデビュー30周年コラボG-SHOCK登場、本日18時販売開始

GLAYとCASIOの腕時計「G-SHOCK」のコラボレーションモデル「GLAY 30th Anniversary Limited Edition G-SHOCK "GLAYER"」が、本日1月29日18:00にGLAYオフィシャル通販サイト「G-DIRECT」で数量限定発売される。

GLAY

デビュー25周年の2019年、TERU(Vo)がG-SHOCKを愛用していることからGLAYとG-SHOCKのコラボモデルが実現。デビュー30周年を記念した今回のコラボモデルは、G-SHOCK伝統のスクエアデザインにバックライトにLEDを搭載した「DW-5600UE-1JF」がベース。「GLAYのライブではもちろん、日常の中でも着用してほしい」というTERUの提案により、ボディには温かみのあるベージュカラーが選ばれた。フェイス部分には「GLAY 30th」の文字がシンプルに配され、バックケースには「GLAY」オフィシャルロゴ、「30th Anniversary Limited Edition」の刻印が入る。またLEDバックライトには今回のアイテム名になっている「GLAYER」の文字が浮かぶ。

パッケージには30周年を象徴するワードとして、昨年リリースしたアルバム「BACK TO THE POPS」と、「GLAY 30th Anniversary Dedicated to ALL GLAYER 2024-2025」というメッセージがデザインされ、缶には“GLAY”の語呂合わせとして「9:01」が刻まれている。時計本体からパッケージに至るまで、すべてのファンへの感謝の気持ちを込めて、TERUが総合監修したアイテムとなっている。購入者には3月上旬以降に発送される。価格は2万5000円。

