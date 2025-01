SixTONESが巨大建築・GOLD殿で豪華絢爛のパフォーマンス、大蛇のいる船でドームを移動

SixTONES初の5大ドームツアー「SixTONES LIVE TOUR 2025『YOUNG OLD』」が開催されている。この記事では1月24日から27日までの4日間で行われた東京・東京ドーム公演より、昨日27日のライブの模様をレポートする。SixTONESがドームツアーを実施するのは昨年2月~4月開催の「SixTONES LIVE TOUR 2024『VVS』」以来約1年ぶり。本稿は一部ネタバレを含むので、今後公演を観覧する人はご注意を。

GOLD殿をバックにパフォーマンスするSixTONES。

老若男女に捧げる“GOLD”なライブ

1月15日に湘南乃風、Kroi、マキシマムザ亮君(マキシマム ザ ホルモン)、コリン・ブリテン(Linkin Park)という豪華作家陣が参加した5thアルバム「GOLD」をリリースし、22日にデビュー5周年を迎えたSixTONES。今回のドームツアーでは東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡、大阪・京セラドーム大阪、北海道・大和ハウス プレミストドーム、愛知・バンテリンドーム ナゴヤを回って約61万5000人を動員する。「YOUNG OLD」というツアータイトルには老若男女にとって“GOLD”なライブにしたいという思いが込められ、そんなステージを実現すべく「VVS」に引き続きバンドメンバーも参加している。

セットもマイクも金、豪華絢爛な演出

メインステージには、最新アルバム「GOLD」にちなんで日本建築のような黄金の巨大セット“GOLD殿”がお目見え。ステージから外周に向かって延びる“城壁”、番傘や竹で飾られたトロッコなども登場し、ライブ全体を通して和の世界観がちりばめられている。GOLD殿の2階部分に鎮座するのは、今年の干支である蛇のオブジェだ。妖しく目を光らせる蛇に身を預けながらジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹は荘厳なストリングスが印象的な「Golden」を投下。金色のマイクを手に勇ましい歌声を放ち、集まった約5万5000人を圧倒した。貫禄たっぷりのボーカルと、メインステージいっぱいにそびえ立つGOLD殿のあまりの迫力に会場のそこかしこから驚きの声が上がっていた。

船型のフロートで歌うSixTONES。船首には蛇。

ステージから延びる花道は三角形やメンバー数を示す“六”角形に自在に変化。ライブ定番のEDMチューン「Dance All Night」で花道がゆっくりと動き出すと、ファンの歓声が轟く。ドーム内を駆け抜ける鮮やかなレーザー光やメインステージから噴き上がる炎にオーディエンスの視線が集まったところで「ABARERO」へと突入すると、6人は海賊船を模したフロートに乗り込んだ。船首には大蛇が飾られ、その口からはCO2が何度も吐き出される巨大な船で、彼らはペンライトの海を“航海”しながらエネルギッシュな歌声を届ける。「SHOCK ME」では火花やファイヤーボールがこれでもかと炸裂する中、6人のストイックなパフォーマンスに呼応するように、ペンライトの光が大きく揺れ動いた。

著名アーティストの提供曲、ユニット曲のパフォーマンスは

東京ドームのステージに立つSixTONES。

「GOLD」の収録曲を中心にセットリストが構成された「YOUNG OLD」。ネオン街のアニメーションが流れる中、バンドメンバーのKyohei Ariga(G)、Ken Higeshiro(Dr)、Rock Sakurai(B)、Yuki Kishida(Key)、Hidehisa Sasaki(G)がファンキーなアンサンブルを奏で、Kroiの提供曲「Underline」へと移る。SixTONESは心地よさそうに音に身を任せ、シャウト混じりのボーカルや軽快なラップでオーディエンスを魅了した。マキシマムザ亮君が制作した“とびっきりの極上エンタメ曲”「恋のバタリアン」は軽やかなギターカッティングでスタート。激しくテンポチェンジする中で、オートチューンのかかったボーカルからハイトーンボイスやデスボイスと多彩な表現でファンを惹き付け、6人のヘッドバンギングがさらなる興奮をもたらした。そして、コリン・ブリテンも制作に携わった壮大な世界観の「WE ARE ONE」で感動的なムードに染め上げ、湘南乃風が書き下ろした「Fiesta」ではフラメンコのようなダンスや情熱的な歌声でドームの熱気をぐんぐん上昇させた。

今回のツアーでも三者三様の魅力が光るユニット曲のパート。松村と森本のユニット曲「Don't Know Why」ではグルーヴ感のあるサウンドに乗せて、2人が色気を漂わせながら、時折レイジーに歌声を重ねる。ピアノバラード「You are the only one」を担当したのは、歌唱力に定評のあるジェシーと京本。無数の星のような光が瞬くスクリーンをバックに、美しく伸びやかな歌声を放った。一方で高地と田中はヒップホップ調の「PARTY ANIMAL」をテンポよく歌いつなぎ、ファンを存分に踊らせた。

松村が配った熱々のお茶

MCパートでは、松村が和のコンセプトに絡めてメンバーにお茶を提供。急須でお茶を淹れ始めると、田中は「あったかいお茶に罪はないけど、スポーツドリンクないの?」と困惑する。それでも、お茶の魅力を語る松村の厚意を無下にできず、メンバーは正座をして熱々のお茶をひと口。「意外といいな」「悪くないな」とまんざらでもない反応をした。そのほか6人はさまざまなマンガの話題や、金時、金柑、きんつば、“釜山おでん”など金にちなんだものが並んだケータリングの裏話で盛り上がった。

ライブ後半には、ファンとより近い距離でコミュニケーションを取るSixTONES。2025年のグループリーダーを務める森本は「ここからSixTONES、どんどん上を目指していくので一緒に高みを目指そうぜ! また一緒に遊ぼう」と威勢よく挨拶した。

SixTONESは3月19日に14枚目のシングル「バリア」をリリース。なお「YOUNG OLD」は最終日4月14日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演まで続く。

※高地優吾の高は、はしごだかが正式表記。

公演情報

SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」(※終了分は割愛)

2025年2月15日(土)福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2025年2月16日(日)福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2025年2月22日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2025年2月23日(日・祝)大阪府 京セラドーム大阪

2025年2月24日(月・振休)大阪府 京セラドーム大阪

2025年3月22日(土)北海道 大和ハウス プレミストドーム

2025年3月23日(日)北海道 大和ハウス プレミストドーム

2025年4月13日(日)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2025年4月14日(月)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

