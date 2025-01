公開20周年記念「イノセンス」4Kリマスター版を劇場初公開、「攻殻機動隊」と同時上映

劇場アニメ「 イノセンス」の公開20周年を記念し、「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」と「イノセンス」の4Kリマスター版が、2月28日より東京・TOHOシネマズ日比谷ほかにて2週間限定で同時上映される。

「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」「『イノセンス』4Kリマスター版」2週間限定同時上映の告知画像。。

士郎正宗「攻殻機動隊」を原作とし、監督の 押井守によって映画化された「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」と「イノセンス」。「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」では、公安9課の草薙素子とバトーの活躍を中心に描かれる。1995年の劇場公開から今年30周年を迎えた同作は、2021年に日米同時公開された4Kリマスター版以来の劇場公開となる。

2004年の劇場公開から昨年20周年を迎えた「イノセンス」。「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の続編として、バトーを中心とした物語が展開される。4Kリマスター版が、劇場のスクリーンにかけられるのは今回が初。劇場用に制作された「イノセンス」の4Kリマスター版の初号試写を鑑賞した押井監督は、「今回『イノセンス』の4Kリマスター版を公開するにあたって、20年ぶり……もしかするとスクリーンで初めて、通して観たかもしれません。とても綺麗で美しく仕上がっていて良かったです。当時は、何年もかかって手描きやCGで仕上げた画を細かなディテールまで映像で再現できなかった。ですが今回、高解像度のデジタルスキャンをしたことで、画の精度が格段に上がったと思います。4Kの威力を確かに感じました」と感想を語っている。

押井守(監督・脚本)コメント

押井守

今回「イノセンス」の4Kリマスター版を公開するにあたって、20年ぶり……もしかするとスクリーンで初めて、通して観たかもしれません。とても綺麗で美しく仕上がっていて良かったです。

当時は、何年もかかって手描きやCGで仕上げた画を細かなディテールまで映像で再現できなかった。ですが今回、高解像度のデジタルスキャンをしたことで、画の精度が格段に上がったと思います。4Kの威力を確かに感じました。それで当時のことを思い出しましたが、当時は病んでたなと(笑)。「イノセンス」が完成した後、2ヶ月くらい寝込んで立てなかったんですが、この作品にはその病んでるエネルギーが入っていました。美しいものを作るためには、何かを乗り越えないといけない。改めて観て、この作品から情念というのか退廃的な魅力を感じました。

皆さんにもぜひ劇場でご覧いただきたいです。

