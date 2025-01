SixTONESがジェシー出演「お嬢と番犬くん」主題歌を初回、通常、MTV Unplugged盤でリリース

SixTONESにとって14枚目のシングル「バリア」が3月19日にリリースされる。

表題曲「バリア」はジェシーが福本莉子とともに主演を務める映画「 お嬢と番犬くん」の主題歌。最愛の人を守り抜く信念を、ラップや疾走感あふれるバンドサウンドで表現したSixTONESの真骨頂とも言えるミクスチャーロックとなっている。

シングルは異なる内容のDVDが付属する初回盤、“MTV Unplugged盤”、CDのみの通常盤が用意される。初回盤のDVDには「バリア」のミュージックビデオ、そのメイキング映像、2種類のダンスパフォーマンス映像を収録。“MTV Unplugged盤”では昨年12月にSixTONESが出演したMTV主催のアコースティックライブ「MTV Unplugged: SixTONES」の模様を堪能することができる。このバージョンのCDにはSixTONESの人気曲「こっから」「Strawberry Breakfast」「Telephone」や ザ・チェインスモーカーズ「Closer」、 ジャスティン・ビーバー「Love Yourself」のカバーなど本公演で披露された全曲のライブ音源、DVDには放送ではカットされた未公開曲のパフォーマンスやMCを含むライブ映像が収められる。

初回盤のCDにはカップリング曲も収録。通常盤のCDにはカップリング2曲に加え、既発曲「GONG」「ここに帰ってきて」のリミックスバージョンも収録される。

SixTONES「バリア」収録内容

初回盤

CD

01. バリア

02. 新曲A

DVD

・バリア -Music Video-

・バリア -Music Video Making-

・バリア -Street Dance Performance Only ver.-

・バリア -Museum Dance Performance Only ver.-

通常盤

CD

01. バリア

02. 新曲B

03. 新曲C

04. GONG Remix

05. ここに帰ってきて Remix

06. バリア -Instrumental-

MTV Unplugged盤

CD

01. バリア

MTV Unplugged: SixTONES

02. こっから

03. マスカラ

04. Closer(The Chainsmokers)

05. Curtain Call

06. Call me

07. ここに帰ってきて

08. セピア

09. 共鳴

10. Strawberry Breakfast

11. Tu-tu-lu

12. Love Yourself(Justin Bieber)

13. Imitation Rain

14. Telephone

15. Lifetime

16. Good Luck!

17. Chillin' with you

18. 音色

DVD

MTV Unplugged: SixTONES

こっから / マスカラ / Closer (The Chainsmokers) / Curtain Call / Call me /

ここに帰ってきて / セピア /

-MC-

共鳴 / Strawberry Breakfast / Tu-tu-lu / Love Yourself(Justin Bieber) / Imitation Rain / Telephone / Lifetime / Good Luck! / Chillin’ with you / 音色

提供元:音楽ナタリー