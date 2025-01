デビュー35周年を駆け抜けたドリカム、記念イヤー締めくくるシングルにタイアップ曲集結

DREAMS COME TRUEのニューシングル「ここからだ!」が3月12日にリリースされる。

DREAMS COME TRUE

DREAMS COME TRUE「ここからだ!」ジャケット

昨年からデビュー35周年イヤーを記念した施策を多数実施してきたDREAMS COME TRUE。この35周年イヤーを締めくくる本作には、駅伝大会「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」のテーマソングとして書き下ろされた表題曲をはじめ、映画「 カミノフデ ~怪獣たちのいる島~」の主題歌「Kaiju」、Hondaの新型オデッセイのWeb CMに使用された「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!~ODYSSEY Version~」、サントリー「ウエルネス」トゥルーウエルネス プロジェクト公式ソング「何度でも - True Wellness Project Version for Comado -」が収められる。またブックレットには、 中村正人が楽曲「ここからだ!」について解説したセルフライナーノーツが掲載される。

DREAMS COME TRUE「ここからだ!」収録曲

01. ここからだ!

02. Kaiju

03. THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!~ODYSSEY Version~

04. 何度でも - True Wellness Project Version for Comado -

提供元:音楽ナタリー