阿部真央が言葉以上の「ありがとう」伝えて15周年イヤー完走、輝いた人生の先で再会を約束

阿部真央のワンマンライブ「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」が1月26日に東京・東京ガーデンシアターで開催された。

阿部真央(撮影:森好弘)

デビュー当初の自分と邂逅

「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」の様子。(撮影:森好弘)

2024年1月にデビュー15周年を迎えた阿部。本公演はアニバーサリーイヤーの締めくくりとなるライブで、U-NEXTにて生配信が実施された。

「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」の様子。(撮影:森好弘)

1stシングル収録曲「伝えたいこと」のミュージックビデオの阿部と現在の彼女が邂逅する。そんなオープニングムービーを経て、バンドメンバーの待つステージに阿部が登場し、「HOPE」でライブが勢いよく始まった。阿部のハイトーンボイスが冴え渡り、客席から無数の腕が突き上がる。疾走感あふれる「Believe in yourself」を届けてから、阿部は「今日は来てくれてありがとー! 15周年ありがとー!」と挨拶。さらに「緊張してまーす! ついてきてくれますかー!?」とお茶目に煽ってからデビューアルバム表題曲「ふりぃ」へなだれ込み、クラップやシンガロングで会場とひとつになった。

阿部真央(撮影:森好弘)

阿部は「今日は楽しんでもらうのを大前提に、みんなに会えた喜びを噛み締めて歌います」と感極まった様子でコメント。本公演の直前に35歳の誕生日と16回目のデビュー記念日を迎えたことに触れ「たくさんのおめでとうをいただいた1週間でした。言葉以上のありがとうを演奏に込めて帰りたいと思います」と意気込んだ。ストリングスが存在感を放つ「君を想った唄」でライブを再開させた阿部は、低音も高音も自在に操るボーカリゼーションで観客を魅了。「TA」で甘くキュートな声色を聴かせたかと思えば、「morning」ではアンニュイな平歌とソウルフルなサビのギャップで観客を圧倒した。

とっておきの「Everyday」

左から阿部真央、和田建一郎(G)。(Photo by Ryuji Kainuma)

「Somebody Else Now」パフォーマンスの様子。(撮影:森好弘)

次に披露されたのは2024年8月にリリースされた最新アルバム「NOW」収録曲のうち、阿部が同年8月から10月まで行った15周年ツアーで披露せずに唯一“取っておいた”という「Everyday」。「きれいな目で生きようとするみんなが救われる世界であってほしい」というメッセージと穏やかな歌声が、会場を温かく包み込む。さらに「母である為に」「いつの日も」と優しい楽曲が続き、客席に感動的なムードが広がった。しっとりとしたブロックを終え、阿部はバンドメンバーを1人ひとり紹介し、和田建一郎(G)に対して「これまでのアニバーサリーライブでは衣装にペイントをしていたが、今日はサボっている」とチクリ。「サボってない! 今日衣装が決まったのよ!」という和田の弁解が会場の笑いを誘った。ひとしきり和やかにトークが展開されたのち、阿部が独立した際に書いた楽曲「I've Got the Power」でライブが後半へ突入。「Somebody Else Now」では客席でスマートフォンのライトがゆらゆらと揺れる壮観の中で、サビのフレーズの合唱が響き渡った。

阿部真央の使命、そして人生

阿部真央(Photo by Ryuji Kainuma)

「この調子でまだまだ盛り上げてくれる?」という言葉に続き、アッパーなダンスチューン「immorality」がスタート。レーザーライトが飛び交い、フロアが一瞬でダンスホールと化す。さらにギアを上げた阿部は、花道でファンとハートを贈り合いながら「K.I.S.S.I.N.G.」、ステージでギターを掻き鳴らしながら「どうしますか、あなたなら」を熱唱。「モットー。」の「三十路でした」という歌詞が「35になりました」と変えて歌われ、客席から歓声が上がるひと幕もあった。

「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」の様子。(撮影:森好弘)

「ロンリー」で会場全体を飛び跳ねさせた阿部は、最後の言葉を紡ぎ出す。「私の願いはみんなの人生が輝くこと。まずは自分の人生を存分に生きてもらって、無理せず来られるときにライブに来てくださいといつもお話ししています。そんなみんながいつでも来られるように、私は歩みを止めずに活動を続けていく。それが私の目的であり、使命であり、人生です。この場所はいつでも守っております」とまっすぐに語った彼女は、これまでのアニバーサリーライブでも披露した「それぞれ歩き出そう」を丁寧に歌唱。ファンとの絆を確かめ合うような、ハートウォーミングな空気の中でステージをあとにした。

17年目も夜露死苦ー!

特攻服を着た阿部真央。オリジナルのポエムがあしらわれている。(撮影:森好弘)

アンコールに応えた阿部は、プライベートレーベル・KAGAYAKI RECORDSにちなんだ“輝”という文字を背中にあしらったオリジナルの特攻服を羽織って再登場。「17年目も夜露死苦ー!」と叫び、喝采を浴びた彼女は、この衣装を用意した経緯を「15周年ツアーの終わりにひらめいて、どうしても着たかった」とお茶目に説明した。新たなツアーの発表もファンを喜ばせたアンコールにて、披露されたのは全5曲。「I wanna see you」のラストには金テープが発射され、甘酸っぱい世界観をキラキラと彩った。そして配信先のファンへ別れの挨拶をした阿部は、音源未発表のライブ定番曲「母の唄」を会場のファンのためだけに歌唱。深々とおじぎをして自らの15周年に幕を下ろした。なお、終演後の集合写真撮影では和田がTシャツにお祝いのペイントをして再登場し、会場中に笑顔を広げた。U-NEXTでは本公演の模様が2月9日まで見逃し配信されている。

阿部は6月に3都市を巡るビルボードライブツアーを実施。さらに全5公演のホールツアー「ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home」を10月から11月にかけて行う。チケット詳細はオフィシャルサイトで確認を。

セットリスト

「阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター」2025年1月26日 東京ガーデンシアター

01. HOPE

02. Believe in yourself

03. ふりぃ

04. Pharmacy

05. 君を想った唄

06. じゃあ、何故

07. TA

08. morning

09. Everyday

10. 母である為に

11. いつの日も

12. I've Got the Power

13. Somebody Else Now

14. immorality

15. K.I.S.S.I.N.G.

16. どうしますか、あなたなら

17. 進むために

18. モットー。

19. ロンリー

20. それぞれ歩き出そう

<アンコール>

21. I wanna see you

22. 貴方の恋人になりたいのです

23. 伝えたいこと

24. ストーカーの唄~3丁目、貴方の家~

25. 母の唄

公演情報

ABE MAO Billboard Live Tour 2025

2025年6月7日(土)神奈川県 ビルボードライブ横浜

[1st]OPEN 14:30 / START 15:30

[2nd]OPEN 17:30 / START 18:30



2025年6月14日(土)大阪府 ビルボードライブ大阪

[1st]OPEN 14:30 / START 15:30

[2nd]OPEN 17:30 / START 18:30



2025年6月21日(土)東京都 ビルボードライブ東京

[1st]OPEN 14:30 / START 15:30

[2nd]OPEN 17:30 / START 18:30

ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home

2025年10月11日(土)大阪府 オリックス劇場

2025年10月13日(月・祝)福岡県 福岡市民会館 中ホール

2025年10月18日(土)北海道 共済ホール

2025年10月26日(日)愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2025年11月3日(月・祝)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

