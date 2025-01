高橋和希原作によるアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とサンリオキャラクターズのコラボアイテムの販売が、東京・サンリオアニメストア池袋P’PARCO店にて本日1月24日にスタートした。

アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とサンリオキャラクターズのコラボグッズの告知画像。

アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とサンリオキャラクターズのコラボグッズ。

闇遊戯や海馬瀬人ら「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のキャラクターのデフォルメイラストを使用したグッズや、モンスターの格好をしたサンリオキャラクターズのグッズが登場。ブラック・マジシャンに扮したハローキティ、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンに扮したシナモロールをはじめ、三幻神であるオベリスクの巨神兵にハンギョドン、オシリスの天空竜にクロミ、ラーの翼神竜にタキシードサムが扮している。

アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とサンリオキャラクターズがコラボしたアクリルスタンド。

なお店頭のほかサンリオアニメストアONLINE、KAIBA CORPORATION STOREでもコラボグッズを販売。また1会計で税込2200円以上コラボグッズを購入した人には特典としてポストカード1枚が配布される。サンリオアニメストア、KC STOREで異なる絵柄が用意された。

(c)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650086

提供元:コミックナタリー