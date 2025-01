アニメ「LAZARUS ラザロ」4月よりテレ東系で放送　メインキャラ描かれたビジュアル公開

オリジナルアニメ「LAZARUS ラザロ」が、4月からテレ東系で放送されることが明らかに。新たなビジュアルも公開された。

「LAZARUS ラザロ」は副作用がない「奇跡の薬」と呼ばれる鎮痛剤・ハプナが広まった近未来が舞台の物語。ハプナが服用者を3年後に死に至らしめる薬であったことが発覚し、その開発者を探し出すために集められた5人のエージェントチーム・ラザロの奮闘が描かれる。今回公開されたビジュアルには、開発者のスキナーが設けた“30日”というタイムリミットの中、陰謀に抗うために集められたラザロの面々が描かれた。

作品は 渡辺信一郎が原作・監督を担当。キャラクターデザインは林明美が手がけ、脚本として うめの小沢高広が参加している。声優は 宮野真守、 古川慎、 内田真礼、 内田雄馬、 石見舞菜香、 林原めぐみ、 大塚明夫、 山寺宏一が出演。全13話にて展開される。

2025年4月よりテレ東系にて放送

スタッフ

原作・監督:渡辺信一郎

脚本:渡辺信一郎、佐藤大、小沢高広(うめ)、近藤司

アクション監修:チャド・スタエルスキ(87Eleven Action Design)

キャラクターデザイン:林明美

コンセプトデザイン:ブリュネ・スタニスラス

美術監督:杉浦美穂

色彩設計:田辺香奈

画面設計:坂本拓馬

撮影監督:佐藤光洋

音楽:Kamasi Washington / Bonobo / Floating Points

音響効果:Lauren Stephens(Formosa Group)

アニメーションプロデューサー:松永理人

制作:MAPPA

企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT

キャスト

アクセル:宮野真守

ダグ:古川慎

クリスティン:内田真礼

リーランド:内田雄馬

エレイナ:石見舞菜香

ハーシュ:林原めぐみ

アベル:大塚明夫

スキナー:山寺宏一

(c) 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

