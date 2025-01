「JAPAN JAM 2025」にイエモン、クリーピー、ユニゾン、NiziU、CUTIE STREETら29組出演発表

4月29日、5月3日、4日、5日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される音楽フェス「JAPAN JAM 2025」の出演アーティスト第1弾と日割りが発表された。

「JAPAN JAM 2025」ロゴ

「JAPAN JAM」は、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」を手がけるロッキング・オン・ジャパンが毎年ゴールデンウィークに開催する音楽フェス。2024年は5日間の開催で合計19万人超を動員した。

「JAPAN JAM 2025」出演アーティスト第1弾

15回目となる今年は、4月29日に AKASAKI、 いきものがかり、 go!go!vanillas、 コレサワ、 DXTEEN、 ハンブレッダーズ、 UNISON SQUARE GARDEN、5月3日に CUTIE STREET、 Creepy Nuts、 Saucy Dog、 シャイトープ、 This is LAST、 ねぐせ。、 マルシィ、4日に結束バンド、 サバシスター、 NiziU、 04 Limited Sazabys、 プッシュプルポット、 HEY-SMITH、 Paledusk、5日に THE YELLOW MONKEY、 Chevon、 SHISHAMO、 シンガーズハイ、 TETORA、 ハルカミライ、 Hump Back、 LANAの出演が決定した。

出演者の発表に伴い、イベント公式アプリ・Jフェスでは 1月28日16:00までチケットの第1次先行抽選予約を受付中。

JAPAN JAM 2025

2025年4月29日(火・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

OPEN 9:00 / START 11:30 / END 20:35(予定)

<出演者>

AKASAKI / いきものがかり / go!go!vanillas / コレサワ / DXTEEN / ハンブレッダーズ / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2025年5月3日(土・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

OPEN 9:00 / START 11:30 / END 20:35(予定)

<出演者>

CUTIE STREET / Creepy Nuts / Saucy Dog / シャイトープ / This is LAST / ねぐせ。 / マルシィ / and more



2025年5月4日(日・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

OPEN 9:00 / START 11:30 / END 20:35(予定)

<出演者>

結束バンド / サバシスター / NiziU / 04 Limited Sazabys / プッシュプルポット / HEY-SMITH / Paledusk / and more



2025年5月5日(月・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

OPEN 9:00 / START 11:30 / END 20:35(予定)

<出演者>

THE YELLOW MONKEY / Chevon / SHISHAMO / シンガーズハイ / TETORA / ハルカミライ / Hump Back / LANA / and more

JAPAN JAM事務局 コメント

JAPAN JAM 2025の第1弾出演アーティストと出演日を発表し、あわせてチケットの第1次抽選先行受付をスタートしました。

JAPAN JAMは昨年、一昨年と続けて史上最高動員を更新し、日本最大の春フェスへと成長することができました。すでにアナウンスしたとおり、会場施設利用上の都合で今回は4日間の開催となりますが、ROCKIN JAPANに引けを取らないスケール感と一年でいちばん気持ちいい季節の野外フェスの開放感を多くの皆さんに体験してもらえればと思います。

今回も、4つのステージに音楽シーンの今が集結します。

フラットで広大なエリアの両側に向かい合うダブルメインステージのSKY STAGE / SUNSET STAGEでは、交互にシームレスにライブが進行します。この革新的なスタイルに加えて、WING STAGEとBUZZSTAGEでは、いま出会うべき新鋭のアーティストによる熱いパフォーマンスが続きます。アリーナとライブハウスを行き来するような自由でダイナミックなステージコンセプトが可能にする、JAPAN JAMでしか味わえない特別なフェス体験をぜひ楽しんでいただきたいです。

各ステージの前方エリアは事前抽選の入れ替え制となります。今回も、どこからでもストレスなくライブを楽しめる広大なステージエリアと、場所取りがなく安心・安全にライブを楽しめる前方エリアで、平等で快適なフェス空間をつくります。ダイブ、サークル・モッシュは周囲の人に怪我をさせるリスクが高く危険なので、すべてのエリアで禁止です。誰もが安心して最高の時間を過ごせるフェスをつくるために、ご理解とご協力をお願いいたします。

JR蘇我駅や駅周辺、入場ゲート前の混雑を緩和し、参加者の皆さんに少しでも快適にご来場いただけるよう、今回も入場時間指定を行います。周辺の3駅と会場を結ぶ無料シャトルバスや各地からのアクセスバスツアーでご来場いただいた場合は、入場時間指定にかかわらず到着次第入場することができます。混雑を回避するスムーズなアクセスルートのご利用も、ぜひご検討ください。

年末のCOUNTDOWN JAPAN 24/25からまだ日が浅いですが、会場内は終始ピースフルな多幸感・高揚感に溢れていて、参加者の皆さんと一緒にJフェスをまた新しい時代へと進められた感覚になりました。

JAPAN JAM 2025もそれに続きたいと思います。

開催まであと3ヶ月余り。ゴールデンウィークは意外とすぐにやってきます。

爽やかな陽気と新緑、ふかふかの芝生、そして大好きな音楽―究極に快適なフェス空間が、あのピースフルな空気に包まれるその日々が、今からとても楽しみです。

提供元:音楽ナタリー