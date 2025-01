BE:FIRSTが初ワールドツアー開催、アジア・ヨーロッパ・北米を巡る全15公演

BE:FIRSTが4月から初のワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を開催する。

BE:FIRST

「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」告知画像

「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」は、4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、パリなどを含む、アジア、ヨーロッパ、北米の9つの国と地域、全15都市で行われる。一部の都市ではファンがライブをさらに楽しめるようなVIPパッケージや特別体験も提供予定とのことだ。

BE:FIRSTはツアー開催に向けて、「海外での公演やパフォーマンスをするという経験がほとんどなかったので、初のワールドツアーで世界中のBESTYと会えることを心待ちにしていました。純粋な音楽とパフォーマンスでどういうリアクションをもらえるかとても楽しみにしています」とコメントしている。

ツアーの特設サイトには、北米、ヨーロッパ公演のチケット情報を掲載。アジア公演のチケット情報は追ってアナウンスされる。

BE:FIRST コメント

こんにちは。BE:FIRSTです!

この度、僕たちBE:FIRSTがワールドツアー開催をさせていただくことになりました。

BE:FIRSTとして、そもそも海外での公演やパフォーマンスをするという経験がほとんどなかったので、初のワールドツアーで世界中のBESTYと会えることを心待ちにしていました。

純粋な音楽とパフォーマンスでどういうリアクションをもらえるかとても楽しみにしています。

その中でも1番楽しみなのはMCの時間です。音楽を届けることに加えて、その土地のこと話したり、みんなと楽しく話したりして、その場で生まれる生のコミュニケーションを大事にできたらなと思っています!

ワールドツアーに来ていただく方は、健康第一で過ごしていただき、ライブでは本当に思いっきり楽しんでください!

そして、よければ、各地の美味しい食べ物や、名店とかを教えてください。僕たちも行きます!

改めて、みなさんに会えることを心から楽しみにしてます!!

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-

2025年4月22日(火)ロサンゼルス The NOVO

2025年4月23日(水)サンフランシスコ The Regency Ballroom

2025年5月15日(木)台北 Zepp New Taipei

2025年5月24日(土)バンコク Samyan Mitrtown Hall

2025年6月1日(日)ロンドン O2 Forum Kentish Town

2025年6月3日(火)パリ Bataclan Theatre

2025年6月4日(水)アムステルダム Melkweg

2025年6月6日(金)フランクフルト Batschkapp

2025年6月8日(日)ニューヨーク Webster Hall

2025年6月10日(火)フィラデルフィア Keswick Theatre

2025年6月12日(木)ワシントン The Howard Theatre

2025年6月14日(土)シカゴ Copernicus Center

2025年6月17日(火)ホノルル Hawaii Theatre

2025年6月28日(土)香港 ※会場は後日解禁

2025年7月5日(土)シンガポール Capitol Theatre

