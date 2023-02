Marcos vows to repay people's support with sufficient gov't aid

President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to repay the people’s full and unwavering support to his administration with sufficient government aid to improve their lives.

“Kaya po hindi po namin ititigil, hindi ko po makalimutan ang init ng inyong pagsuporta, hindi ko po makakalimutan. Kaya’t lagi kong iniisip the support and the affection that I receive from you I have to pay back. And if it takes the rest of my life, I will happily spend the rest of my life paying it back to you,” the President said in his speech during the distribution of government assistance at the Mandaue City Cultural and Sports Complex in Cebu.

Marcos and other national and local government officials graced and led the launching of several projects of the his administration around the different cities in Cebu province.

Some of the projects were the Cebu City Bus Rapid Transit System and the Pambansang Pabahay Para sa Pilipno program (4PH), one the Marcos administration’s flagship projects.

“Sinamahan po kami sa aming pag-iikot galing po kami sa Cebu City at ininspeksyon lang namin ‘yung bagong Kadiwa na dinala na namin sa Cebu City,” the President said.

“Dahil alam naman natin ngayon kahit na nabawasan na ang pandemya, mayroon pa ring tayong mga problema. Kaya’t patuloy pa rin at sinimulan namin ‘yung Kadiwa noong Pasko. Ang tawag namin ‘Kadiwa ng Pasko,’” the chief executive pointed out.

Marcos said Cebu Governor Gwendolyn Garcia had reminded him that it was the first time he has been in the province since the 2022 presidential campaign.

“Nagulat din ako kasi parang kailan lang ay nandito tayo at nagkakampanya at… Kaya naman ito na ‘yung aking unang pagkakataon na maibigay sa inyo ang aking pasasalamat sa inyong tulong, sa inyong suporta, sa inyong pag-alala hindi lamang noong nakaraang kampanya, hindi lamang noong halalan ngunit tuloy-tuloy hanggang ako’y nakaupo na kayo’y nandiyan pa rin at nararamdaman ko pa rin ang inyong pagmamahal, ang inyong suporta,” Marcos recalled.

“Kaya’t nandito tayo ngayon ulit nagpapasalamat ako sa inyo at sinisimulan na natin ang ating pinag-usapan, ang ating mga nabanggit na problema na hinaharap ng ating lipunan. Kaya naman tayo ngayon ay nandito para makapagbigay ng kahit kaunting tulong sa ating mga kababayan,” the President added. Presidential News Desk