PNP、麻薬ネットワークを一斉摘発　1,920万ペソ相当を押収、6人のHVIを一晩で逮捕

フィリピン国家警察（PNP）は、ナルタテス警察中将（代行PNP長官）の指揮のもと、火曜夜から水曜朝にかけての11時間の監視期間中、強化した違法薬物取締り作戦で一連の重要な成果を収めた。これにより、6人の高価値標的（HVI: High-Value Individuals）が逮捕され、シャブおよび成熟した大麻草を含む総額約1,928万ペソ相当の違法薬物が押収された。

ナルタテス代行長官は、現場部隊の一貫した連携した努力を称賛した。

「違法薬物との戦いで気を緩めるわけにはいかない。情報活動、作戦、PDEAや他の部隊との連携を継続することが重要だ」と述べた。

「成功する作戦ごとに、地域社会の脅威が一つ減る。つまり、私たちの家族がより安全になるということだ。」

ダバオ・デル・ノルテ州では、カルメン町でのPDEA–PNP合同の買い取り囮捜査で2人のHVIが逮捕され、約575グラム（460万ペソ相当）のシャブが押収された。容疑者と押収品はPDEA第11地域事務所に引き渡された。

カマリネス・スル州では、ミナラバック警察署を中心とした複数の薬物取締機関の合同作戦で、41歳のHVIが逮捕され、約1,050グラム（714万ペソ相当）のシャブが押収された。容疑者と証拠品は適正な文書化のため同署に連行された。

一方、パサイ市では、国家首都圏警察の南部作戦部隊とPNP麻薬取締グループが2人のHVIを逮捕した。作戦で押収されたのは100グラムのシャブ（68万ペソ相当）で、容疑者は現在警察に拘束され、証拠品は鑑識検査に付される予定である。

コルディリエラ地方ベンゲット州キブンガンでは、共同大麻駆除作戦により、共有森林地内の5か所の栽培地が発見された。これらの場所は推定3,710平方メートルに及び、計25,820株の成熟大麻草（総額約516.4万ペソ）が確認された。大麻草は記録後に抜き取られ、その場で焼却され、鑑定用のサンプルのみが地域鑑識部門に送付された。

セブ市では、警察署第4分署が、マボロ村シティオ・マルナでの薬物取締作戦で別のHVIを逮捕した。押収されたのは約250グラムのシャブ（170万ペソ相当）で、容疑者は起訴手続きが進むまで拘束されている。

PNP全体の結果は、6人のHVIの逮捕と、シャブおよび大麻を含む総額1,928万4,000ペソ相当の違法薬物の押収に達した。

ナルタテス代行長官は国民に対し、PNPが積極的な取り締まりを継続すると保証した。

「手を緩めることはない。私たちの使命はフィリピン国民一人ひとりを守ることだ。作戦は続き、麻薬ネットワークへの圧力も継続する」と述べた。

PNP広報官でPIO長のトゥアーニョ警察准将も、作戦部隊の献身を称賛し、これらの成果は有効なインテリジェンス融合と作戦即応性を示していると述べた。

「部隊間の連携がしっかりしていれば、結果は迅速かつ確実に出る」とトゥアーニョ准将は語った。

「最終的に利益を得るのは地域社会だ。」

PNPは、全国的な継続的かつ情報主導型の作戦を通じて、麻薬のないより安全なフィリピンを目指す確固たる決意を改めて表明した。