日本、ストラットベース戦略国際問題研究所へ外務大臣表彰 知的交流・外交理解促進に貢献

2025/11/27 社会
写真：在フィリピン日本国大使館＝ フェイスブックより

遠藤大使は11月21日、ストラットベース戦略国際問題研究所に対して外務大臣表彰を授与する式典を主催しました。

11月21日、遠藤大使は、ストラットベース戦略国際問題研究所への外務大臣表彰授与式を主催しました。 式典において遠藤大使は、ストラットベース戦略国際問題研究所が、日本の研究機関等との学術交流、日本大使館や日本人研究者を招いた学術イベントの開催、日比関係に関する論考の発表等を通じ、日本の外交政策への理解促進を推進してきたことを称えました。 また、2026年は、日比国交正常化70周年、日比戦略的パートナーシップ15周年、そしてフィリピンのASEAN議長国就任が重なる極めて重要な年であり、この重要な節目において日比の知的基盤をさらに強化する決意を表明しました。 これに対し、ビクター・アンドレス・マンヒット・ストラットベース戦略国際問題研究所代表兼CEOは今回の表彰に対する謝意を述べました。 日本政府は、ストラットベース戦略国際問題研究所の外務大臣表彰の受章に対し、心より祝意を表します。本表彰は、同研究所が日本とフィリピン両国間の学術交流を促進し、我が国との友好親善の増進に顕著な貢献を行ってきたことを評価するものです。

（Japan Information and Culture Center）

