ＢＩ、地方での取り締まり強化　関係機関と連携し作戦

出入国管理庁（ＢＩ）は６日、北イロコス州ブルゴス町で中国籍４人を相次いで逮捕したと発表した。いずれも比国の出入国管理法に違反していたとして、ビクータンの収容施設で手続きが進められている。逮捕はＢＩ地域情報作戦部隊（ＲＩＯＵ）が実施した。最初に確保されたのはジャン・ゼンウェイ（４３）とチェン・ゼンジー（４１）で、ブルゴス町バヨグ地区の飲食店で拘束された。両名は、登録されている雇用主とは別の企業で働いていたほか、住所変更を届け出ておらず、比国の出入国管理法に違反していた。その後、同町ポブラシオン地区でリー・シーハン（４５）とロン・リータオ（３３）も拘束された。両名はタギッグ市の企業により申請されていたにもかかわらず、北イロコス州内の別企業で働いていた。連続作戦にはＢＩＲＩＯＵ１と本部の職員が参加し、フィリピン海軍、国家捜査局ラオアグ支局、ブルゴス警察署と連携して実施した。４人には憲法上の権利を告知したうえで、身元確認などの手続きのためタギッグ市ビクータンのＢＩ収容施設に移送された。ＢＩ長官は情報部隊と関係機関の迅速な対応を評価し、首都圏以外の地域でも同庁の取り締まりを強化すると強調した。さらに、すべての外国人に対し、査証条件や住所に関する規則を含む出入国管理法を順守するよう改めて呼びかけた。