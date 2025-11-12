ＢＩ、空港で入国審査を強化　犯罪歴ある外国人を水際で排除

出入国管理庁（ＢＩ）は、国外で性的犯罪を犯した外国人４人の入国を拒否したと１０日に発表した。フィリピンの子どもを搾取や虐待から守るための「＃ＳｈｉｅｌｄＫｉｄｓ」キャンペーンの一環で、マルコス大統領の指示に基づき、政府が外国人性犯罪者の入国を厳しく取り締まる姿勢を強化していることを示した。ＢＩによると、１０月２６日から１１月４日にかけて、ニノイ・アキノ国際空港（ＮＡＩＡ）、クラーク国際空港（ＣＩＡ）、マクタン・セブ国際空港（ＭＣＩＡ）に配置された職員が、４人の登録性犯罪者に対して入国拒否命令を執行した。このうち、米国籍のジュリアン・ジョンソン（５６）は１０月２６日、台北発スターラックス航空機でＣＩＡに到着したが、１９９６年に米国で１４歳未満の子どもへのわいせつ行為で有罪判決を受け、禁錮１年と保護観察５年を言い渡されていたことが記録で確認された。同日、香港発キャセイパシフィック航空機でＮＡＩＡ第３ターミナルに到着したニュージーランド人のステファン・アンドリュー・アレットソン（３４）も入国を拒否された。国際犯罪対策センター（ＰＣＴＣ）の情報によると、アレットソンはニュージーランドで性犯罪の有罪判決を受けており、報道では１４歳の少年に性的な画像を送信した元サッカー指導者とされている。さらに１０月３０日、カナダ人のレオ・ポール・ウール（７７）がＭＣＩＡで入国を拒否された。記録によると、２０１８年に１８歳未満の者に対する性的犯罪共謀および児童ポルノ関連罪で有罪判決を受けていた。１１月４日には、ＮＡＩＡ第１ターミナルで、米国人のチャールズ・ホワイト（６９）が入国を拒否された。２００７年に１５歳の被害者への第３級性的犯罪で有罪判決を受けていた。ＢＩのビアド長官は、入管職員の警戒と迅速な対応をたたえた上で、「ＢＩは、性的犯罪歴のある外国人の入国を一切容認しない」と述べた。「フィリピンが犯罪者の避難地になることは決してない。空港は子どもを守る最前線であり、『＃ＳｈｉｅｌｄＫｉｄｓ』キャンペーンを通じて国境警備をさらに強化していく」と強調した。ビアド長官はまた、ＢＩが国際的な法執行機関やＰＣＴＣと緊密に連携し、犯罪歴のある外国人の監視と入国阻止に努めていると説明した。「未成年をねらう前歴を持つ者を水際で止めることが、地域社会の安全と国境の信頼を守るための取り組みの一部だ」と述べた。ＢＩは、今回入国を拒否した４人全員を即時にブラックリストに登録し、今後永久に入国を禁止した。