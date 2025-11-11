台風「ウワン」の被害：フィリピン防災庁、2名の死者報告を検証中 140万人が事前避難

超大型台風「ウワン」（国際名：Fung-Wong）による壊滅的な被害を受け、防災庁（OCD）はカタンドゥアネス州とサマール州で少なくとも2人が死亡したとの報告の検証を進めています。

月曜日の記者会見で、OCDのベルナルド・ラファエリト・アレハンドロIV世次官補佐は、初期報告に基づくと、死者のうち1人はカタンドゥアネス州ヴィガで溺死し、もう1人はサマール州カトバロガンで倒壊した構造物に当たって死亡したと述べました。

「ヴィガで1人、カトバロガンで1人の死亡、そして2人の負傷者が報告されています。これらの事案は、関係する地域および地方のDRRMC（防災減災管理評議会）によって現在も検証中です」と彼は述べました。

「負傷した2人のうち、1人はカタンドゥアネス州バトで、もう1人はイロイロ州カリノグで、熱帯低気圧の到来前に屋根を直していて落下した人です」と彼は付け加えました。

一方、フィリピン国家警察のエスメラルド・オシア・ジュニア大佐は、ヌエバ・ビスカヤ州での土砂崩れも確認しました。そこでは、5歳の双子2人が死亡したと報じられています。

しかし、アレハンドロ氏は、死傷者数が少ないのは、予防的な避難、セブでの破壊的な熱帯低気圧の最近の影響、そしてウワンに備えるよう地方自治体への絶え間ない警報の発出によるものだと述べました。

OCDは、コルディリェラ行政地域、イロコス地方、カガヤン・バレー、中央ルソン、カラバルソン、ミマロパ、ビコル地方、西ビサヤ、ネグロス島地域（NIR）、中央ビサヤ、東ビサヤで、合計42万6,000世帯、つまり140万人が予防的に避難したと報告しました。

また、被災地域全体で少なくとも9万2,000世帯、つまり31万8,000人が避難し、現在6,000か所の避難所に滞在している一方、5万世帯、つまり16万5,000人が避難所外で支援を受けていることにも言及しました。

正午の時点で、フィリピン沿岸警備隊は、ウワンの影響を受けた103の港/地域で、2,222隻のローリング・カーゴ、44隻の船舶、20隻のモーターバンカが立ち往生しているのを監視しました。また、台風による海上の荒れた状態が続いているため、392隻の船舶と123隻のモーターバンカが引き続き避難しています。

ライフラインの状況について、OCDは155の市町村で依然として停電が発生しており、13の地域で給水が途絶していると報告しました。

アレハンドロ氏は、オーロラ州のカシグラン、ラサグ、ディナルンガン、ディパクラオの4つの自治体が土砂崩れにより孤立していると述べ、71の道路、3つの橋が依然として通行不能であり、ウワンの影響で26の橋が通行制限を受けていると述べました。

「今朝の時点で、合計132の地域で浸水が続いており、最新の監視では13の地域が高潮の影響を受けました。1,085棟の家屋が被害を受けたと報告されており、そのうち89棟が全壊、996棟が半壊です」と彼は述べました。

アレハンドロ氏は、超大型台風が国から遠ざかり、天候が回復すると予想される中、政府は引き続き被災地での被害および必要性の評価を実施していると述べました。

ロビナ・アシド/DMS