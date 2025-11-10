宮殿、月曜日に政府業務と授業を中止

マラカニアン宮殿は、スーパー台風「フォンウォン」による甚大な影響が予想されるため、月曜日の政府機関の業務停止と、11月10日と11日の複数の地域での授業停止を命じました。

フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の権限により、ルーカス・ベルサミン事務次官は覚書回覧第106号に署名しました。この覚書回覧では、首都圏（NCR）、コルディリェラ行政地域（CAR）、イロコス、カガヤン・バレー、中央ルソン、南タガログ、ミマロパ、ビコル、東ビサヤの各地域における政府業務が11月10日に中止されることが規定されています。

覚書回覧第106号は、第6、第7、ネグロス諸島地域を含むこれらの地域で、すべてのレベルの授業が2日間中止されることを示しました。

覚書には、「国家防災リスク軽減・管理評議会の勧告に基づき、また、超大型台風「フォンウォン」による甚大な被害が予想されることから、ネパール首都圏（NCR）、中央アフリカ共和国（CAR）、そして第1、第2、第3、第4-A、第4-B、第5、第8地域の政府機関における業務は、2025年11月10日より停止される」と付け加えられている。

MC106には、「さらに、上記地域、第6地域（西ビサヤ）、第7地域（中央ビサヤ）、そしてネグロス島地域における全レベルの授業も、2025年11月10日と11日は停止される」と記されている。

覚書ではまた、基礎サービス、生活必需サービス、保健サービス、防災・対応業務を担当する政府機関は、引き続き業務を継続しなければならないと規定されている。

「重要な政府機能の継続性をさらに確保するため、前述の地域における他のすべての政府機関は、適用法令に従い、必要に応じて代替の勤務体制を実施することができる」と命令書には付け加えられている。

MC106は、「他の地域における政府機関における授業および／または業務の地域的な中止または停止は、それぞれの地方長官が、関連法令に従い実施することができる」と規定している。

この命令書によると、民間企業および事務所における業務停止は、それぞれの長の裁量に委ねられている。

大統領報道官

超大型台風「フォンウォン」がオーロラ州に向かっているにもかかわらず、大雨が予測されている地域の一つであるメトロ・マニラでは、高潮により浸水が発生する可能性があると、市民防衛局（Office of Civil Defense）が日曜日に発表しました。

市民防衛局のラファエリト・ベルナルド・アレハンドロIV副長官は、ブリーフィングで「午後にメトロ・マニラで高潮が発生する可能性があるとの説明を受けました。もしそうなれば、それが浸水に追加されるでしょう」と述べました。

メトロ・マニラ、イロコス・ノルテ、ラウニオン、パンガシナン、イロコス・スル、カガヤン、アパヤオ、アブラ、タルラック、パンパンガ、バターン、カビテ、バタンガス、ラグナ、リサール、マリンドゥケ、オキシデンタル・ミンドロ、マスバテ、ソルソゴン、サマール、ビリラン、北サマールでは、日曜日から月曜日の正午にかけて100ミリから200ミリの降雨量が予測されています。

アレハンドロ氏は、「ウワン」は雨雲の帯が広いため、メトロ・マニラでも雨が感じられるだろうと述べました。

フィリピン大気地球物理天文局（Pagasa）によると、月曜日から火曜日にかけて、メトロ・マニラ、バタネス、イロコス・ノルテ、カガヤン、アパヤオ、カリンガ、イサベラ、カビテ、ラグナ、バタンガス、ブラカン、リサール、オーロラ、ケソン、キリノ、ヌエバ・エシハ、オキシデンタル・ミンドロ、オリエンタル・ミンドロ、マリンドゥケでは、50ミリから100ミリの降雨量が予測されています。