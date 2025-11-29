統合911通報システムが奏功もモンティンルパ市で迅速逮捕と未成年者保護に結びつく

フィリピン国家警察（PNP）は、統合911緊急通報システムを通じた各救急機関と警察の連携により、モンティンルパ市で発生した強盗事件が迅速に解決したと発表した。

事件は、自転車で帰宅途中の2人の未成年者が刃物を持った2人組に行く手を阻まれ、所持していた自転車を奪われたことで発覚した。被害者らは直ちに付近の警備員に助けを求め、警備員が統合911へ通報した。

通報を受け、アラバン警察サブステーションの巡回警察官が現場に急行し、未成年被害者および目撃者からの証言を基に追跡捜査を実施。これにより、成人の容疑者1人を逮捕するとともに、関与した未成年者1人を安全に保護した。盗まれた自転車も回収された。

逮捕された成人男性は現在、適正な手続きに付されている。一方、未成年の関与者については、シティ検察庁での不起訴処分を経て、2025年11月13日に父親へ引き渡され、介入プログラムの継続が図られている。PNPのホセ・メレンシオ・C・ナルタテス Jr. 署長代行は、「市民、救急隊員、警察が連携することで、統合911システムの有効性が改めて示された」と述べた。また、「とりわけ未成年者が関わる事案では、思いやりと厳正さをもって対応し、責任の所在を明確にしつつ適切な保護と介入プログラムへの接続を優先する」と強調した。さらにPNPは、統合911システム強化に尽力し、警察活動を継続的に支援しているフアンイト・ビクトル “ジョンビック” レムーリャ内務自治相に謝意を表明。ナルタテス氏は、「今回の成功は、連携した公共安全体制が命を守り、迅速な司法の実現につながることを改めて示した」と述べた。

PNPは、統合911システムと内務自治省（DILG）の継続的な支援の下、地域社会の安全確保と迅速な司法の実現に引き続き取り組む方針だ。