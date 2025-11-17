約50万人のIglesia ni Cristo（INC）信徒がキリノ・グランドスタンドに集結

有力宗教団体イグレシア・ニ・クリスト（Iglesia ni Cristo＝INC）は日曜日、マニラのキリノ・グランドスタンドで3日間にわたる集会の初日を開催し、約50万人が参加したとされる。参加者は、洪水対策事業を巡る不正疑惑の調査において「法の支配」が必要だとするメッセージに耳を傾けた。

INCのビエンベニド・サンティアゴ・ジュニア牧師は、政権に対するクーデター、スナップ選挙、軍政の樹立といった「違法な政府転覆」を望まないと強調したと、dzBBが報じた。

集会と同時に、ケソン市のエドサ人民革命記念碑でも市民団体「United People’s Initiative」が集会を開き、汚職撲滅のためのさらなる行動を呼びかけた。参加者は約2,000人とみられている。また、マニラ市のリワサン・ボニファシオではドゥテルテ前大統領の支持者による小規模な集会も確認された。

これらの動きは、元下院議員のチャールズ・コー氏が、フェルディナンド・マルコス Jr. 大統領が2025年度予算に1,000億ペソの不正な挿入を求め、その25％を自身の利益とする意図があったと主張する動画を公開したことを背景にしている。

マニラ広報局によると、午後5時時点でキリノ・グランドスタンドの参加者は約55万人に達したという。

マルコス大統領は、国外に滞在しているとされるコー氏の主張について「取り合わない」と述べた。一方、オムブズマン（政府監察官）のヘスス・クリスピン・レムリヤ氏ら政府高官は、コー氏に証拠を持って帰国するよう求めている。

9月の抗議活動ではマラカニアン宮殿近くの橋でデモ隊が火炎瓶や石を投げる事件があったため、今回の警備は強化された。アヤラ橋やメンディオラ周辺はバリケード設置のため道路封鎖が行われ、交通が迂回された。

大統領広報局のデイブ・ゴメス局長はBilyonaryo News Channelに対し、マルコス大統領が宮殿から集会の状況を注視していると述べた。ゴメス局長は、政府は市民の声を受け止めており、洪水対策事業の不正に関与した者を「来月には拘束する」と改めて明言した。

フィリピン軍（AFP）のロメオ・ブロウナー Jr. 参謀総長は宗教指導者らに対し、兵士たちは「職業倫理、名誉、誠実をもって憲法に忠誠を尽くすよう」徹底していると説明した。

国家首都圏警察（NCRPO）のヘイゼル・アシロ報道官によると、1万6,人の警察官が各集会に配置され、「最大限の忍耐」（マキシマム・トレランス）で警備に当たるという。