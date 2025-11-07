ＰＮＰ、集会対応で約１万人を動員　リサール公園の宗教集会で警備強化

フィリピン国家警察（ＰＮＰ）は、１１月１６日から１８日まで首都マニラのリサール公園で行われる３日間の宗教集会に備え、約９８２９人の警察官を動員し、警備体制を強化すると発表した。集会にはおよそ３０万人の信者が参加すると見込まれている。この対応は、マルコス大統領の「大規模行事での公共の安全確保」指示に基づくもので、ＰＮＰはマニラ市および主催者と一連の調整会議を進めている。配備されるのは、首都圏警察局（ＮＣＲＰＯ）所属の部隊で、群衆管理チーム、交通整理員、警察犬（Ｋ９）部隊、医療班、即応部隊などが含まれる。ＰＮＰは「秩序と安全、平穏な活動の維持に向け、万全の準備を整えている」と説明した。ＰＮＰの臨時長官ホセ・メレンシオ・ナルタテス警視総監代行は、「ＰＮＰの使命は保護と奉仕にある。どの信仰であっても、安心して信仰を実践できるよう全力を尽くす。参加者には協力をお願いしたい」と述べた。現場周辺では警察部隊の警戒レベルを引き上げ、迅速な対応が可能な体制をとる。また、広報担当のトゥアニョ警察准将は、参加者に対し安全規則の順守を呼びかけ、「安全の確保は警察だけでなく、市民一人ひとりの責任でもある。安全指針に従うことで、地域全体の安全を守ることができる」と強調した。ＰＮＰは、集会期間中にリサール公園周辺で交通渋滞や道路規制が発生する可能性があるとして、ドライバーに交通情報の更新を確認するよう呼びかけている。群衆の流れ、入退場口、交通規制ルートなどの詳細は、最終調整会議の終了後に発表される予定である。