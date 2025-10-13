海警局船が放水、衝突　パグアサ島で比公船に

フィリピンの領土最西端の南シナ海パグアサ島で12日朝、中国海警局の巡視船が比漁業水産資源局（ＢＦＡＲ）の公船に放水砲を発射し、後部から衝突した。比政府が南シナ海で操業する比漁業従事者からの魚類買い取りや燃料補給を行う「新漁民英雄の魂（ＫＢＢＭ）」事業の最中に起こった。

比沿岸警備隊（ＰＣＧ）によると、ＢＦＡＲ船３隻が同日朝、漁民支援事業のためパグアサ島の沖合に停泊していたところ、中国海警局、海上民兵船が危険操船を開始し、午前８時15分に放水を始めた。午前９時15分ごろ、海警船（船舶番号２１５５９）がＢＦＡＲ船「ＢＲＰダトゥ・パブアヤ」に発射した放水砲が直撃。その３分後、同中国船が比船の船尾にぶつかった。比船は損傷したものの、けが人は出なかった。

ＰＣＧは「中国船による故意の体当たり」と非難。一方、中国海警局は「比公船は中国側の度重なる厳重警告を無視し、通常の法執行活動中だった中国海警局に危険な接近をし、衝突を引き起こした」と発表。「全責任はフィリピン側にある。中国は南沙諸島とその隣接海域に対して疑う余地のない主権を有している」と主張した。

▽３カ所で補給作戦

同日行われたＫＢＢＭで、ＰＣＧはサンバレス州西沖のスカボロー礁（比名バホデマシンロック、別名パナタグ礁）、南沙諸島のサビナ礁（比名エスコダ礁）に97メートル級巡視船＝日本から調達＝、44メートル級巡視船＝同＝を各礁にそれぞれ１隻ずつ派遣。さらに、「ＢＦＡＲとの協力のもと、バホデマシンロックに６隻、エスコダ礁に５隻の計11隻も追加で派遣された」と発表した。

スカボロー礁では、中国海軍艦５６８号（ジャンカイ２級フリゲート艦「衡陽」）が「同海域で実弾射撃訓練を警告し、比漁民の間に緊張が走った」（ＰＣＧ）ものの、ＰＣＧとＢＦＡＲは55隻の比漁船に５万リットル以上の燃料を給付した。

サビナ礁では、中国海軍ヘリが低空飛行で比漁船に威嚇的行動をとったが、比公船は比漁船35隻に４万８０００リットル以上の燃料を提供した。スカボロー礁には海警局船７隻、民兵船10隻、サビナ礁には海警局船８隻、民兵船９隻が展開していたという。

比政府は５月にＫＢＢＭ事業の立ち上げを発表。８月にはＫＢＢＭの最中に、比船を追尾していた海警局船と中国海軍艦が衝突する事故が発生。海警局船の船首が大破し、それにより中国側の職員の少なくとも２人が死亡したと報じられた。

マルコス大統領は中国側の威圧的行動で比職員が死亡した場合を「レッドライン」と明言し中国をけん制してきた。フィリピン側に同様の事故が起こる可能性についてＰＣＧのガバン長官は今月、「比職員の操船技術は世界トップクラスであり、比にそうした事故が起こる危険は極めて小さい」と語っている。 （竹下友章）