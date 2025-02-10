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映画「サラリーマン金太郎」2部作が全8話の特別編集版に、DMM TVで独占配信

2025/2/10 日本エンタメ

本宮ひろ志原作による実写映画「サラリーマン金太郎」2部作が“DMM TV特別編集版”として全8話構成でDMM TVにて独占配信される。

本宮ひろ志原作による実写映画「サラリーマン金太郎」2部作が“DMM TV特別編集版”として全8話構成でDMM TVにて独占配信される。

「サラリーマン金太郎」DMM TV特別編集版のビジュアル。
すべての画像・動画を見る（全10件）

DMM TV特別編集版の第1話は、本日2月10日に配信開始。以降、毎週月曜日に1話ずつ配信していく。配信スケジュールについては、記事末で確認を。

前編「【暁】編」が1月に公開され、後編「【魁】編」が2月7日に封切られた映画「サラリーマン金太郎」。漁師として息子の竜太とともに暮らしていた主人公・矢島金太郎が、海で遭難していた老人が会長を務めるヤマト建設に入社し、初めてのサラリーマン生活に戸惑いながらも、誠実さと大胆な行動力で乗り越えていく。監督は下山天、脚本は田中眞一が担当。金太郎役を鈴木伸之が演じている。

「サラリーマン金太郎」

DMM TVで独占見放題配信

配信スケジュール

第1話：配信中
第2話：2025年2月17日（月）
第3話：2025年2月24日（月）
第4話：2025年3月3日（月）
第5話：2025年3月10日（月）
第6話：2025年3月17日（月）
第7話：2025年3月24日（月）
第8話：2025年3月31日（月）
※毎週金曜日最新話追加

映画「サラリーマン金太郎」

「サラリーマン金太郎【暁】編」：公開中
「サラリーマン金太郎【魁】編」：公開中

スタッフ

原作：「サラリーマン金太郎」 / 本宮ひろ志（集英社刊）
監督：下山天
脚本：田中眞一
企画・製作：TIME
制作：楽映舎
配給：ライツキューブ、ティ・ジョイ

キャスト（「【暁】編」）

鈴木伸之、城田優、石田ニコル、文音、影山優佳、竹島由夏、米倉れいあ、山口大地、斎藤さらら、前田瑞貴、川合智己、佳久創、橋本じゅん、尾美としのり、浅野温子、榎木孝明

キャスト（「【魁】編」）

鈴木伸之、城田優、石田ニコル、文音、影山優佳、竹島由夏、米倉れいあ、山口大地、斎藤さらら、前田瑞貴、川合智己、佳久創、草川拓弥、水谷果穂、勝矢、斉藤陽一郎、八木将康、市川知宏、中田喜子、本田博太郎、尾美としのり、浅野温子、榎木孝明

(c)本宮ひろ志／集英社 (c)2025映画『サラリーマン金太郎』製作委員会

提供元：コミックナタリー

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