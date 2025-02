超特急ユーキやTHE JET BOY BANGERZ桑原も参戦決定、芸能界ダンス自慢No.1が明日決まる

明日2月10日と20日にTBS系で放送される特番「その道のプロが選ぶ本当のNo.1『プロフェッショナルランキング』」。1夜目に浦川翔平( THE RAMPAGE)、 木村柾哉( INI)、桑原巧光( THE JET BOY BANGERZ)、 中務裕太( GENERATIONS)、ユーキ( 超特急)らが出演する。

左から浦川翔平(THE RAMPAGE)、木村柾哉(INI)、桑原巧光(THE JET BOY BANGERZ)、中務裕太(GENERATIONS)、ユーキ(超特急)。

「プロフェッショナルランキング」は、その道を極めたプロたちが挑戦者の中から最も優れた“本当のNo.1”をランキング形式で発表する生放送特番。2月10日の1夜目は芸能界のダンス自慢たちが競い合う「KING OF DANCE」、20日の2夜目はプロの声楽家が選ぶ本当に歌のうまい歌手を決める「KING OF SING」がオンエアされる。

「KING OF DANCE」には、すでに出演が発表されていた浦川、木村、中務に加えて、桑原とユーキの参戦も決定。1stラウンドの「プロデュースバトル」では各参加者のパフォーマンスに華を添えるサポートメンバーとして、浦川には 山本彰吾(THE RAMPAGE)、KELO、颯希( SATSUKI)、TSY、木村にはkenken、 NAOKI、shinshin、SOMA、桑原には田中彰、佐藤陽、古嶋滝、佐藤蒼虎(THE JET BOY BANGERZ)、中務にはHilty & Bosch、Go Go Brothers、ユーキにはハル(超特急)、 HAYATO( ONE N' ONLY)、FUMIYA( BUDDiiS)、 筒井俊旭( ICEx)という面々が加わる。審査員を務めるのは s**t kingzのメンバー・shojiや TAKAHIROといったプロダンサーや振付師たち。スタジオパネラーとして松田里奈( 櫻坂46)も登場する。

一方「KING OF SING」では「30代以下ブロック」「40代以上ブロック」の2部門に分けてランキングを発表。スタジオでは 島津亜矢がAdoの「唱」を生歌唱する。

なお両日ともにプレゼンターとして 中島健人も出演する。

TBS系「その道のプロが選ぶ本当のNo.1『プロフェッショナルランキング』」

KING OF DANCE

2025年2月10日(月)21:00~22:57

<出演者>

支配人:坂上忍

プレゼンター:中島健人

スタジオパネラー:アン ミカ / チョコレートプラネット / 松田里奈(櫻坂46)

挑戦者:浦川翔平(THE RAMPAGE)/ 木村柾哉(INI)/ 桑原巧光(THE JET BOY BANGERZ)/ 中務裕太(GENERATIONS)/ ユーキ(超特急)

審査員:KAZtheFIRE(Dr.SWAG、RHT.)/ カリスマカンタロー / shoji(s**t kingz)/ TAKAHIRO / Ruu

KING OF SING

2025年2月20日(木)20:00~22:57

<出演者>

支配人:坂上忍

プレゼンター:中島健人

スタジオパネラー: ハライチ / 藤本美貴 / and more

スタジオ歌唱歌手:島津亜矢 / and more

提供元:音楽ナタリー