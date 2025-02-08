「真・侍伝 YAIBA」4月5日に放送開始　刃とコナンがかけあうコラボ動画も公開

読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて、毎週土曜日17時30分からオンエアされる「真・侍伝 YAIBA」。毎週土曜日18時より放送されている「名探偵コナン」とともに、土曜の1時間を「青山剛昌アワー」として盛り上げていく。
本日2月8日に放送された「名探偵コナン」のラストでは「YAIBA×コナン」のコラボ動画が公開。両作品で主人公を演じる
TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」
放送情報
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで毎週土曜日17:30～（※一部地域を除く）
スタッフ
原作：青山剛昌「YAIBA」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）
監督：蓮井隆弘
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン・総作画監督：亀田祥倫
サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：前並武志
特技監督：桝田浩史
美術監督：竹田悠介（Bamboo）
美術設定：藤井一志
色彩設計：橋本賢
3D監督：中村幸憲
撮影監督：福士享
編集：廣瀬清志
音楽：やまだ豊、出羽良彰
音響監督：山田陽
音響効果：森川永子
アニメーションプロデューサー：岡田麻衣子
アニメーション制作：WIT STUDIO
キャスト
鉄刃：高山みなみ
峰さやか：石見舞菜香
鬼丸猛：細谷佳正
鉄剣十郎：小西克幸
宮本武蔵：諏訪部順一
(c)青山剛昌／小学館／真・侍伝YAIBA製作委員会
提供元：コミックナタリー