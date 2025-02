新潟国際アニメ映画祭で「空青」長井龍雪監督が凱旋、「アイうた」「ノイエ銀英伝」も

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」の企画「世界の潮流」の上映ラインナップが発表された。

国内外の作品上映やゲストによるトークショーを通じて、アニメーションのトレンドを紹介する「世界の潮流」。今年は「アジアの風」「戦争と平和」「ロトスコープの現在」「新潟とアニメーション」の4つのテーマが設けられた。「新潟とアニメーション」では“秩父3部作”で知られる新潟県出身の 長井龍雪監督が、「 空の青さを知る人よ」の上映とともに登壇。新潟・佐渡が舞台である「 アイの歌声を聴かせて」も、 吉浦康裕監督と音響監督の岩浪美和の舞台挨拶付き上映が行われる。そのほか「戦争と平和」のテーマでは「 この世界の(さらにいくつもの)片隅に」、「ロトスコープの現在」では「 音楽」「 花とアリス殺人事件」などが取り上げられる。全ラインナップは記事末のリストで確認を。

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」は3月15日から20日にかけて新潟市内で開催。長編アニメーション中心の映画祭で、国内外の長編作のコンペティションや、ゲストを招いた上映プログラムが展開される。

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」(Niigata International Animation Film Festival 2025)

期間:2025年3月15日(土)~ 20日(木)

「世界の潮流」上映作品ラインナップ

アジアの風

「 ラーマーヤナ ラーマ王子伝説」監督:佐々木皓一、ラム・モハン(Ramayana: The Legend of Prince Rama /日本・インド/1993年/135分)

「傘少女ー精霊たちの物語ー」監督:沈傑(シェン・ジェ)(The Umbrella Fairy /中国/2024年/95分)

「 雄獅少年/ライオン少年」監督:ソン・ハイポン(Haipeng Sun)(I Am What I Am /中国/2021年/104分)

戦争と平和

「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」監督:片渕須直(In This Corner (and Other Corners) of the World/日本/2019年/168分)

「サリーム」監督:シンシア・マダナット・シャライハ(Saleem/ヨルダン/2023年/90分)※ジャパンプレミア

ロトスコープの現在

「音楽」監督:岩井澤健治(ON-GAKU: OUR SOUND/日本/2020年/71分)

「花とアリス殺人事件」監督:岩井俊二(The Case of Hana and Alice/日本/2015年/100分)

「ロック・ボトム」監督:マリア・トレノル(Rock Bottom/スペイン・ポーランド/2024年/86分)※ジャパンプレミア

新潟とアニメーション

「アイの歌声を聴かせて」 監督:吉浦康裕(Sing a Bit of Harmony/日本/2021年/108分)

舞台挨拶:吉浦康裕(監督)、岩浪美和(音響監督)



「空の青さを知る人よ」 監督:長井龍雪(HER BLUE SKY/日本/2019年/108分)

トークイベント:長井龍雪(監督)



「プロジェクト『REKKA』の現在地2025」

トークイベント:板野一郎(原案)、 小中和哉(総監督)、阿尾直樹(監督)



「銀河英雄伝説 Die Neue These」 監督:多田俊介(Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These/日本/2022年/103分)

トークイベント:郡司幹雄(エグゼクティブプロデューサー)、小村方宏治(演出・I.G新潟スタジオチーフ)

