新潟国際アニメ映画祭で「空青」長井龍雪監督が凱旋、「アイうた」「ノイエ銀英伝」も

「第3回新潟国際アニメーション映画祭」の企画「世界の潮流」の上映ラインナップが発表された。
国内外の作品上映やゲストによるトークショーを通じて、アニメーションのトレンドを紹介する「世界の潮流」。今年は「アジアの風」「戦争と平和」「ロトスコープの現在」「新潟とアニメーション」の4つのテーマが設けられた。「新潟とアニメーション」では“秩父3部作”で知られる新潟県出身の
「第3回新潟国際アニメーション映画祭」は3月15日から20日にかけて新潟市内で開催。長編アニメーション中心の映画祭で、国内外の長編作のコンペティションや、ゲストを招いた上映プログラムが展開される。
「第3回新潟国際アニメーション映画祭」（Niigata International Animation Film Festival 2025）
期間：2025年3月15日（土）～ 20日（木）
「世界の潮流」上映作品ラインナップ
アジアの風
「
「傘少女ー精霊たちの物語ー」監督：沈傑（シェン・ジェ）（The Umbrella Fairy ／中国／2024年／95分）
「
戦争と平和
「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」監督：片渕須直（In This Corner (and Other Corners) of the World／日本／2019年／168分）
「サリーム」監督：シンシア・マダナット・シャライハ（Saleem／ヨルダン／2023年／90分）※ジャパンプレミア
ロトスコープの現在
「音楽」監督：岩井澤健治（ON-GAKU: OUR SOUND／日本／2020年／71分）
「花とアリス殺人事件」監督：岩井俊二（The Case of Hana and Alice／日本／2015年／100分）
「ロック・ボトム」監督：マリア・トレノル（Rock Bottom／スペイン・ポーランド／2024年／86分）※ジャパンプレミア
新潟とアニメーション
「アイの歌声を聴かせて」 監督：吉浦康裕（Sing a Bit of Harmony／日本／2021年／108分）
舞台挨拶：吉浦康裕（監督）、岩浪美和（音響監督）
「空の青さを知る人よ」 監督：長井龍雪（HER BLUE SKY／日本／2019年／108分）
トークイベント：長井龍雪（監督）
「プロジェクト『REKKA』の現在地2025」
トークイベント：板野一郎（原案）、
「銀河英雄伝説 Die Neue These」 監督：多田俊介（Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These／日本／2022年／103分）
トークイベント：郡司幹雄（エグゼクティブプロデューサー）、小村方宏治（演出・I.G新潟スタジオチーフ）
提供元：コミックナタリー