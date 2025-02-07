「RECORD STORE DAY」限定盤55タイトル発表、アンバサダーはDJ KOCO aka SHIMOKITA

4月12日に開催されるアナログレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2025」のアンバサダーにDJ KOCO aka SHIMOKITAが就任。さらに本祭典でリリースされる限定アイテムが発表された。
「RECORD STORE DAY」は音楽とレコード店の文化を祝い、アナログレコードを手にする喜びや音楽の魅力を共有する年に一度の祭典。開催18年目を迎える今年は、東京・下北沢を拠点に活躍し、7inchレコードを使用したDJプレイで世界中から注目を浴びるヒップホップDJ、DJ KOCO aka SHIMOKITAがイベントを盛り上げる。メインビジュアルは下北沢から渋谷のレコード店を巡る彼に密着して撮影された。
「RECORD STORE DAY 2025」のリリース作品は55タイトル。DJ KOCO aka SHIMOKITAが45trioとKing TJをフィーチャリングゲストに迎えた「Made In New York」をはじめ、
「RECORD STORE DAY 2025」リリースタイトル
7inch
DJ KOCO aka SHIMOKITA feat. 45trio & King TJ「Made In New York」
45trio「Inside My Love c/w Gee Dee」
3776「三人未満廃部」
Jah Gumby feat. Kali Navales / Strongymon「IN THE HILLS / INNA DI CITY」
Jah Gumby feat. Ras Bird「DEM AH COME / VIBRAZION VERSION PT.2」
Jean Plum / Larry & "T-Byrd" Gordon（SELECTED BY CUT CREATOR$）「Here I Go Again / Contact Off Funk」
KOJI 1200「Shining Star」
Like a Record round! round! round!「本g心g」
The fin.「Night Time」
TIROLEANTAPE CHAPTER 4「Red Guitar（2025 Remaster）」
Waxahatchee「Much Ado About Nothing b/w Mud」
綾小路翔 / 夏海姉妹「涙のサスピション / シャンプー」
かとうれい子「デス夫のブルース」
富澤タク「シンプル / 東京の西風」
Balming Tiger「Wash Away」
一十三十一「LIKE A FIRST KISS feat. Wild Nothing」
プッチモニ「ちょこっとLOVE」
松浦亜弥「♡桃色片想い♡」
満島ひかり「LOST CHILD / 夢中人」
ミニモニ。「ミニモニ。ジャンケンぴょん！」
ムーンライダーズ「M.I.J.」
12inch
HAREM SCAREM「Harem Scarem Anthology Volume One」
LP
Alan Kwan & 林正樹「Liquid Sunshine」
Gladiators「Roots Natty」
Neighbors Complain「Back Side」
TIROLEANTAPE CHAPTER 4「the first session with Tirolean Tape Chapter 4（2025 Remaster）」
V.A.「Westbound Records Curated by RSD, Volume 2」
V.A.「CAVESTOMP! VOLUME 1 - A TORRENT OF TALENT! 17 Scathing Ragers From The Legends Of Garage & The Snot Nosed Young Punks Who Ripped Them Off!」
渡辺シュンスケ「『MUSIC』-Most Unusual Songs In my Collection-」
LPカラー盤
ギル・スコット・ヘロン「Moving Target」
ハーヴェイ・マンデル「The Snake」
KREVA「Project K」
THE 13TH FLOOR ELEVATORS「Houston Music Theatre, Live 1967」
大貫妙子「愛は幻（クリアヴァイナル）」
Small Faces「スモール・フェイセス」
Small Faces「スモール・バット・グレイト！」
Small Faces「オグデン」
田中裕梨「CITY LIGHTS」
チェット・ベイカー「ライヴ・イン・ジャパン～1986 仙台 VOL.2」
2LP
M・J・レンダーマン「And the Wind（Live and Loose!）」
2LPカラー盤
Archie Shepp And The Full Moon Ensemble「The Complete Live in Antibes」
LP重量盤
MaL「Primal Dub 2」
YUIMA ENYA / J.A.K.A.M. / DJ KENSEI「祝詞 - Norito -」
宮内優里「Beta 2」
CD
Jah Gumby / Father Psalms Studio「Heavy Vibez VIBRAZION RIDDIM: HAWAIIAN REGGAE SHOWCASE」
カセットテープ
Jah Gumby / Father Psalms Studio「Heavy Vibez VIBRAZION RIDDIM: HAWAIIAN REGGAE SHOWCASE」
提供元：音楽ナタリー