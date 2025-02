「RECORD STORE DAY」限定盤55タイトル発表、アンバサダーはDJ KOCO aka SHIMOKITA

4月12日に開催されるアナログレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2025」のアンバサダーにDJ KOCO aka SHIMOKITAが就任。さらに本祭典でリリースされる限定アイテムが発表された。

「RECORD STORE DAY 2025」メインビジュアル

「RECORD STORE DAY」は音楽とレコード店の文化を祝い、アナログレコードを手にする喜びや音楽の魅力を共有する年に一度の祭典。開催18年目を迎える今年は、東京・下北沢を拠点に活躍し、7inchレコードを使用したDJプレイで世界中から注目を浴びるヒップホップDJ、DJ KOCO aka SHIMOKITAがイベントを盛り上げる。メインビジュアルは下北沢から渋谷のレコード店を巡る彼に密着して撮影された。

DJ KOCO aka SHIMOKITA feat. 45trio & King TJ「Made In New York」

「RECORD STORE DAY 2025」のリリース作品は55タイトル。DJ KOCO aka SHIMOKITAが45trioとKing TJをフィーチャリングゲストに迎えた「Made In New York」をはじめ、 松浦亜弥「♡桃色片想い♡」、プッチモニ「ちょこっとLOVE」、ミニモニ。「ミニモニ。ジャンケンぴょん!」、 大貫妙子「愛は幻(クリアヴァイナル)」、 KREVA「Project K」、The fin.「Night Time」、 一十三十一「LIKE A FIRST KISS feat. Wild Nothing」、 満島ひかり「LOST CHILD / 夢中人」、 3776「三人未満廃部」、Like a Record round! round! round!( 藤井隆+ 椿鬼奴+ レイザーラモンRG)「本g心g」、 綾小路翔 / 夏海姉妹「涙のサスピション / シャンプー」、 ムーンライダーズ「M.I.J.」、 渡辺シュンスケ「『MUSIC』-Most Unusual Songs In my Collection-」、田中裕梨「CITY LIGHTS」、 富澤タク「シンプル / 東京の西風」、KOJI 1200「Shining Star」などがラインナップされている。

「RECORD STORE DAY 2025」リリースタイトル

7inch

45trio「Inside My Love c/w Gee Dee」

3776「三人未満廃部」

Jah Gumby feat. Kali Navales / Strongymon「IN THE HILLS / INNA DI CITY」

Jah Gumby feat. Ras Bird「DEM AH COME / VIBRAZION VERSION PT.2」

Jean Plum / Larry & "T-Byrd" Gordon(SELECTED BY CUT CREATOR$)「Here I Go Again / Contact Off Funk」

KOJI 1200「Shining Star」

Like a Record round! round! round!「本g心g」

The fin.「Night Time」

TIROLEANTAPE CHAPTER 4「Red Guitar(2025 Remaster)」

トム・ウェイツ「Get Behind the Mule(Spiritual) b/w Get Behind the Mule」

Waxahatchee「Much Ado About Nothing b/w Mud」

綾小路翔 / 夏海姉妹「涙のサスピション / シャンプー」

かとうれい子「デス夫のブルース」

富澤タク「シンプル / 東京の西風」

Balming Tiger「Wash Away」

一十三十一「LIKE A FIRST KISS feat. Wild Nothing」

プッチモニ「ちょこっとLOVE」

松浦亜弥「♡桃色片想い♡」

満島ひかり「LOST CHILD / 夢中人」

ミニモニ。「ミニモニ。ジャンケンぴょん!」

ムーンライダーズ「M.I.J.」

12inch

Chilli Beans.「d a n c i n g a l o n e」

HAREM SCAREM「Harem Scarem Anthology Volume One」

LP

Alan Kwan & 林正樹「Liquid Sunshine」

Gladiators「Roots Natty」

リトル・リチャード「Try Some of Mine(EP)」

Neighbors Complain「Made in Street 2(Live Covers)」

Neighbors Complain「Back Side」

TIROLEANTAPE CHAPTER 4「the first session with Tirolean Tape Chapter 4(2025 Remaster)」

V.A.「Westbound Records Curated by RSD, Volume 2」

V.A.「CAVESTOMP! VOLUME 1 - A TORRENT OF TALENT! 17 Scathing Ragers From The Legends Of Garage & The Snot Nosed Young Punks Who Ripped Them Off!」

さらさ「Golden Child」

すずめのティアーズ「Sparrow's Arrows Fly so High」

渡辺シュンスケ「『MUSIC』-Most Unusual Songs In my Collection-」

LPカラー盤

ギル・スコット・ヘロン「Moving Target」

ハーヴェイ・マンデル「The Snake」

KREVA「Project K」

スヌープ・ドッグ「The Jamaican Episode」

THE 13TH FLOOR ELEVATORS「Houston Music Theatre, Live 1967」

大貫妙子「愛は幻(クリアヴァイナル)」

Small Faces「スモール・フェイセス」

Small Faces「スモール・バット・グレイト!」

Small Faces「オグデン」

田中裕梨「CITY LIGHTS」

チェット・ベイカー「ライヴ・イン・ジャパン~1986 仙台 VOL.1」

チェット・ベイカー「ライヴ・イン・ジャパン~1986 仙台 VOL.2」

2LP

M・J・レンダーマン「And the Wind(Live and Loose!)」

2LPカラー盤

Archie Shepp And The Full Moon Ensemble「The Complete Live in Antibes」

LP重量盤

MaL「Primal Dub 2」

YUIMA ENYA / J.A.K.A.M. / DJ KENSEI「祝詞 - Norito -」

宮内優里「Beta」

宮内優里「Beta 2」

CD

Jah Gumby / Father Psalms Studio「Heavy Vibez VIBRAZION RIDDIM: HAWAIIAN REGGAE SHOWCASE」

カセットテープ

Jah Gumby / Father Psalms Studio「Heavy Vibez VIBRAZION RIDDIM: HAWAIIAN REGGAE SHOWCASE」

提供元:音楽ナタリー