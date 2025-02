劇場アニメ「バンパイアハンターD」リバイバル上映の予告編公開、青森などでの上映も

劇場アニメ「 バンパイアハンターD」のリバイバル上映が2月28日より1週間限定で実施される。その予告映像が公開された。

劇場アニメ「バンパイアハンターD」の場面カット。

Filmarks主催のこのリバイバル上映では「バンパイアハンターD」のオリジナル日本語バージョンを上映。予告映像は月夜をバックに姿をあらわすバンパイアハンター"D"の登場シーンから始まり、バンパイアであるマイエルリンクと対峙する様子など、作品の魅力が詰め込まれている。また公開劇場に7館が追加となり、全国69劇場での上映が決定した。

「バンパイアハンターD」は 菊地秀行の小説を原作とする、 川尻善昭監督による劇場アニメ。吸血鬼と人間の混血児“ダンピール”である吸血鬼ハンターのDが、「貴族」と呼ばれるバンパイアに連れ去られた荘園主エルバーン家の令嬢シャーロットを救うために、闇の刺客たちと死闘を繰り広げる。2000年にアメリカで先行上映されたのち、日本では2001年に上映された。今回のリバイバル上映では、劇場未公開となっていた 田中秀幸、 永井一郎、 山寺宏一、 林原めぐみらによるオリジナル日本語バージョンを初めて全国の劇場で楽しめる。

劇場アニメ「バンパイアハンターD」上映劇場

北海道 札幌シネマフロンティア、サツゲキ

青森県 イオンシネマ新青森

宮城県 MOVIX仙台

秋田県 AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

茨城県 MOVIXつくば

栃木県 MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

群馬県 MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎

埼玉県 MOVIX川口、イオンシネマ大宮、イオンシネマ春日部、イオンシネマ浦和美園

千葉県 キネマ旬報シアター、成田HUMAXシネマズ、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマ銚子

東京都 新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、キネカ大森、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ シアタス調布、109シネマズ木場、丸の内TOEI

神奈川県 チネチッタ、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、ムービル、小田原コロナシネマワールド

石川県 イオンシネマ金沢フォーラス

福井県 福井コロナシネマワールド

愛知県 ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、イオンシネマ大高、イオンシネマ長久手、イオンシネマ豊田KiTARA

三重県 109シネマズ四日市

滋賀県 イオンシネマ草津

京都府 MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川

大阪府 なんばパークスシネマ、MOVIX八尾、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ四あ條畷、扇町キネマ

兵庫県 kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路

奈良県 シネマサンシャイン大和郡山

岡山県 イオンシネマ岡山

香川県 イオンシネマ綾川

愛媛県 シネマサンシャイン衣山

福岡県 KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ筑紫野、シネマサンシャイン飯塚

佐賀県 109シネマズ佐賀

長崎県 シネマボックス太陽

熊本県 熊本ピカデリー

宮崎県 宮崎キネマ館

鹿児島県 シネマサンシャイン姶良

劇場アニメ「バンパイアハンターD」

スタッフ

製作:山本又一朗

監督:川尻善昭

原作:吸血鬼ハンターシリーズ「D-妖殺行」菊地秀行(朝日ソノラマ刊)

キャラクター原案:天野喜孝

プロデューサー:丸山正雄・長澤隆之

作画監督:箕輪豊・浜崎博嗣・阿部恒

メカ作画監督:仲盛文

美術監督:池畑祐治

撮影監督:山口仁

音響スーパーバイザー:三間雅文

音楽:MARCO D'AMBROSIO

主題歌: 「遠くまで」 by Do As Infinity (avex trax)

キャラクターデザイン:箕輪豊

設定デザイン:池畑祐治・渡部隆・韮沢靖・小池健

レイアウト:渡部隆・小曽根正美

デジタルスーパーバイザー:八巻磐

CGテクニカルディレクター:前田庸生

脚本・絵コンテ:川尻善昭

アニメーション制作:マッドハウス

制作:フィルムリンク・インターナショナル

キャスト

オリジナル日本語バージョン

D:田中秀幸

左手:永井一郎

マイエル=リンク:山寺宏一

レイラ:林原めぐみ

シャーロット:篠原恵美

ボルゴフ:屋良有作

カイル:大塚芳忠

グローブ:関俊彦

ノルト:大友龍三郎

バルバロイ長老:大塚周夫

ポルク:青野武

ジョン=エルバーン:清川元夢

アラン=エルバーン:辻谷耕史

マシラ:西凛太朗

カロリーヌ:沢海陽子

ベンゲ:藤原啓治

婦人:鈴鹿千春

子供時代のレイラ:矢島晶子

治安官:小山力也

少女(レイラの孫):かないみか

神父:石塚運昇

カーミラ:前田美波

劇場公開バージョン

D:ANDREW PHILPOT

Meier Link:JOHN RAFTER LEE

Leila:PAMELA SEGALL

Charlotte:WENDEE LEE

Left Hand:MIKE MCSHANE

Carmila:JULIA FLETCHER

Borgoff:MATT MCKENZIE

Nolt:JOHN DIMAGGIO

Kyle:ALEX FERNANDEZ

Grove:JACK FLETCHER

Polk:JOHN HOSTETTER

Sheriff:JOHN DIMAGGIO

Benge:DWIGHT SHULTZ

Caroline:MARY ELIZABETH MCGLYNN

Machira:JOHN DIMAGGIO

John Elbourne:JOHN DIMAGGIO

Alan Elbourne:JOHN DEMITA

Girl:DEBI DERRYBERRY

Priest:JOHN DEMITA

Old Man of Barbarois:DWIGHT SHULTZ

(c)2001 トライストーン・エンタテイメント/菊地秀行/バンパイアハンターD製作委員会

提供元:コミックナタリー