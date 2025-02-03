「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」入プレ第3弾はメカのカットのコマフィルム

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） -Beginning-」の入場者プレゼント第3弾として、「『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』コマフィルム -メカ ver.-」が2月8日より配布される。

入場者プレゼント第3弾「『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』コマフィルム -メカ ver.-」

「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」は、スタジオカラーとサンライズが初タッグを組んだ「ガンダム」シリーズの最新作。TVシリーズの放送に先がけ、1月17日より一部話数を劇場用に再構築した劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」が上映中だ。公開から17日間で興行収入19億3571万円、動員118万6000人を突破した。入場者プレゼント第3弾には、劇中に登場するメカのカットが使用されている。

「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」

上映中

スタッフ

制作：スタジオカラー／サンライズ

原作：矢立肇／ 富野由悠季

監督： 鶴巻和哉

シリーズ構成：榎戸洋司

脚本：榎戸洋司／ 庵野秀明

キャラクターデザイン：竹

メカニカルデザイン：山下いくと

アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵

アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金世俊

デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典／射尾卓弥／井関修一／高倉武史／絵を描くPETER／網／mebae／稲田航／ミズノシンヤ／大村祐介／出渕裕／増田朋子／林絢雯／庵野秀明／鶴巻和哉

美術設定：加藤浩（ととにゃん）

コンセプトアート：上田創

画コンテ：鶴巻和哉／庵野秀明／前田真宏／谷田部透湖

演出：鶴巻和哉／小松田大全／谷田部透湖

キャラクター作画監督：松原秀典／中村真由美／井関修一

メカニカル作画監督：阿部慎吾／浅野元

ディティールワークス：渭原敏明／田中達也／前田真宏

動画検査：村田康人

デジタル動画検査：彼末真由子（スタジオエイトカラーズ）／三浦綾華／中野江美

色彩設計：井上あきこ（Wish）

色指定・検査：久島早映子（Wish）／岡本ひろみ（Wish）

特殊効果：イノイエシン

美術監督：加藤浩（ととにゃん）

美術監督補佐：後藤千尋（ととにゃん）

CGI監督：鈴木貴志

CGIアニメーションディレクター：岩里昌則／森本シグマ

CGIモデリングディレクター：若月薪太郎／楠戸亮介

CGIテクニカルディレクター：熊谷春助

CGIアートディレクター：小林浩康

グラフィックデザインディレクター：座間香代子

ビジュアルデベロップメントディレクター：千合洋輔

撮影監督：塩川智幸（T2 studio）

撮影アドバイザー：福士享（T2 studio）

特技監督：矢辺洋章

ルックデベロップメント：平林奈々恵／三木陽子

編集：󠄀辻󠄀田恵美

音楽：照井順政／蓮尾理之

音響監督：山田陽（サウンドチーム・ドンファン）

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

主・プロデューサー：杉谷勇樹

エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘

プロデューサー：笠井圭介

制作デスク・設定制作：田中隼人

デジタル制作デスク：藤原滉平

配給：東宝／バンダイナムコフィルムワークス

宣伝：バンダイナムコフィルムワークス／松竹／スタジオカラー／日本テレビ放送網／東宝

製作：バンダイナムコフィルムワークス

キャスト

アマテ・ユズリハ（マチュ）：黒沢ともよ

ニャアン：石川由依

シュウジ・イトウ：土屋神葉

(c)創通・サンライズ

提供元：コミックナタリー