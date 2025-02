Snow Man佐久間大介が&be HAIRアンバサダーに就任、新しい扉開いたCM公開

Snow Manの 佐久間大介がヘアケアブランド・&be HAIRのブランドアンバサダーに就任。これを記念をした記者会見が本日2月3日に東京・日本橋三井ホールで行われた。

佐久間大介(Snow Man)

&be HAIRはヘアメイクアップアーテイストの河北裕介氏がプロデュースしているライフスタイルブランド・&beのヘアケアライン。会見には佐久間に加えて河北氏も登壇した。また会見冒頭では、佐久間が出演している&be HAIRの新CM「&be HAIR be your Color」編が上映された。

満面の笑みを浮かべる佐久間大介(Snow Man)。

佐久間は登場早々、ブランドアンバサダーを名乗ろうとするも噛んでしまう。佐久間は「ごめんなさい。噛みました。思ったより人がいてびっくりしちゃった。もう1回やらせてください!」と言い、「&be HAIRのブランドアンバサダーに就任しました佐久間大介です。よろしくお願いします!」とアンバサダーとして改めて挨拶。続けて就任が決まった際の思いについて「すごくうれしかったですね。ピンク髪が皆さんにとっても印象的なんじゃないかなと思いますが、色の維持がけっこう大変なんですよ。これまでダメージやカラーの色落ちに気を使ってきたので、それを助けてくれる存在のお仕事を&be HAIRと一緒にできることが光栄です」とコメントした。

ここで河北氏から佐久間に商品パッケージ風の記念品が贈呈され、佐久間は「(記念品に)俺の名前が入ってる!」とはしゃぐ。その後一旦記念品をスタッフが受け取ろうとすると、佐久間は「持って帰らないでくださいね!(笑)」と冗談を飛ばした。河北氏は佐久間の起用理由について「ピンクヘアが印象的なことももちろんなんですけど、佐久間さんって一瞬で空気を明るくしてくれる人だなと思っているからですね」と語る。その言葉に佐久間は「そうやって言ってくださることがうれしいです。僕は基本なんでも楽しんでますし、楽しいことしかしたくないなと思ってるので、みんなで楽しい気持ちを共有できたらいいなと思います」と喜んだ。

色っぽい表情の佐久間大介(Snow Man)。

また佐久間は新CMについて「佐久間大介史上一番カッコいいCMができあがったなと思います。ここまでカッコいいに振り切ったCMはあんまりないので。『佐久間新しい扉開いたな』と思う方もたくさんいるんじゃないかなと思います」と自信をのぞかせる。河北氏は撮影当日の佐久間について「スタッフ全員がトリコになっちゃうんですよ。佐久間さんが現場で一生懸命、どうすればCMがよくなるか模索してくれて。ポージングもダイナミックだったし、もう感動でした」と絶賛した。

司会者から河北氏のヘアメイクについて聞かれた佐久間は、「ヘアメイクって整髪料で固めたりすることが多い中で、全然整髪料をつけなくても、質感とかがカッコよくて。ちょっとしたことで華やかにしていただいて。メイク界の魔術師ですね。メイク業界で名を馳せている意味を実感しました」と語った。

日常的に&be HAIRの商品を使っているという佐久間は、「薬局に行ったときとかに、どれ買っていいのかわかんないって人もけっこういると思うんですよね。 それが&be HAIRだけでけっこう完結できるんですよ。僕はその日の仕事の雰囲気を考えて、ボリュームが欲しいときやウェット感が欲しいときでシャンプーを変えていて。テイクダウンシャンプーとスタンドアップシャンプーをけっこう使い分けています」とこだわりを明かした。

また、&be HAIRの「ヘアケア探しの旅に終止符を打つ」というコンセプトにちなみ、司会者が「佐久間さんが終止符を打ちたいことは?」という質問をすると、佐久間は「ソファで寝落ち」と回答。その理由について「ホントにね、僕、ソファーで寝落ちしまくるんで。うちに保護猫のツナちゃんがいるんですけど、一緒に寝ちゃうことも多くて。今年に入ってから、1月だけでも20日くらいソファで寝ましたね。ちなみにメンバーに話したら、阿部(亮平)ちゃんに『もうベッドを捨てて、ソファをベッドにしちゃえば? いらないよベッド(笑)』って言われました」と語った。

佐久間は最後に「ブランドアンバサダーとして&be HAIRをめちゃくちゃ盛り上げていこうと思います。本当にいい商品だと実感したからこそ、自分の口で素敵なブランドであるということを広めていけたらいいなと。ヘアケア探しに終止符が打てるという素晴らしいブランドなので一緒に盛り上げていけたらいいなと思います」とコメントした。

YouTubeでは「&be HAIR be your Color」編を公開中。また、このCMは2月10日よりテレビ放送される。

提供元:音楽ナタリー