HYBEの新世代J-POPボーイズグループプロジェクト始動、ジェジュンが“ペースメーカー”

HYBE LABELS JAPANによるJ-POPボーイズグループプロジェクトが始動。オーディション番組「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」が2月15日に日本テレビで放送スタートする。
「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」はBTS、SEVENTEENらを擁するHYBE MUSIC GROUPレーベルであるHYBE LABELS JAPANが手がける、日本での活動を主軸に置く新世代J-POPボーイズグループのオーディション番組。15歳～22歳までのランナー（オーディション挑戦者）たちが競い合い、お互いを励まし合いながら駆け抜ける姿が全8回にわたり届けられる。オーディションの“ペースメーカー”は
ランナーは優樹（YUJU）、シン（SHIN）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、ハク（HAKU）、晴（HARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、海志（KAIJI）、礼央（REO）、成満（NARUMI）の11名。放送に先駆け、番組のSNS公式アカウントとYouTubeチャンネル「HYBE LABELS +」では、ランナーのプロフィールをはじめとしたコンテンツが展開される。またHuluでは番組放送直後より未公開シーンを含む完全版が配信される。
日本テレビ「応援-HIGH ～夢のスタートライン～」（※関東ローカル）
第1回：2025年2月15日（土）14:30～
※以降毎週土曜14:30～ 全8話
＜出演者＞
ランナー：優樹（YUJU） / シン（SHIN） / 琉楓（RUKA） / 雅久（GAKU） / ハク（HAKU） / 晴（HARU） / 颯太（SOTA） / 京助（KYOSUKE） / 海志（KAIJI） / 礼央（REO） / 成満（NARUMI）
ペースメーカー：ジェジュン
MC：児嶋一哉（アンジャッシュ） / 安村直樹アナウンサー
Hulu「『応援-HIGH ～夢のスタートライン～』Hulu完全版」
配信開始日時：2025年2月15日（土）地上波放送終了後から独占配信（毎週土曜新エピソード配信）
提供元：音楽ナタリー