今夜「with MUSIC」2時間SPに&TEAM、松本伊代、こっちのけんと、日向坂46、高橋優、リトグリら

本日2月1日19:00より日本テレビ系で放送される音楽番組「with MUSIC」の2時間スペシャルに、 家入レオ、 &TEAM、 こっちのけんと、 高橋優、 HIPPY、 hitomi、 日向坂46、 松本伊代、 May J.、 Little Glee Monster、 アン ミカが出演する。

「with MUSIC」収録の様子。(c)日本テレビ

左からこっちのけんと、松本伊代。(c)日本テレビ

今夜の「with MUSIC」は受験シーズンに聴きたい、届けたい楽曲を紹介する企画「1位をとった応援ソング50選」をオンエア。スタジオでは松本伊代やこっちのけんと、日向坂46の 佐々木美玲、河田陽菜、 小坂菜緒、&TEAMのFUMA、K、HARUAが「1位をとった応援ソング50選」のVTRを観ながらトークを繰り広げる。

また番組では、アーティストがリレー形式で次の曲を紹介していく「大ヒット!応援ソングメドレー!」をお届け。こっちのけんとが「はいよろこんで」、May J.が Ado「私は最強」のカバー、Little Glee Monsterが「世界はあなたに笑いかけている」「いつかこの涙が」「Break out of your bubble」の3曲、hitomiが「LOVE 2000」、&TEAMが「雪明かり(Yukiakari)」と BTS「Dynamite」のカバー、松本が 「センチメンタル・ジャーニー」、家入が「Shine」と「雨風空虹」、アン ミカが「アンミカーニバル」、高橋が「明日はきっといい日になる」と「キセキ」、HIPPYが「君に捧げる応援歌」をそれぞれ披露する。

日本テレビ系「with MUSIC」

2025年2月1日(土)19:00~20:54

<出演者>

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

アーティスト:アン ミカ / 家入レオ / &TEAM / こっちのけんと / 高橋優 / HIPPY / hitomi / 日向坂46 / 松本伊代 / May J. / Little Glee Monster

提供元:音楽ナタリー