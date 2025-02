SHISHAMO吉川美冴貴が体調不良で休養、バンドはサポートドラマー迎えライブ継続

SHISHAMOの吉川美冴貴(Dr)が体調不良により休養することが発表された。

SHISHAMO。右端が吉川美冴貴(Dr)。

吉川は以前から体調不良が続いており、医師から一定期間の休養が必要という診断を受けたため、治療に専念すべく当面の間休養期間に入る。

SHISHAMOは2月8日に兵庫・明石市立市民会館(アワーズホール)でスタートさせるライブツアー「SHISHAMO ワンマンツアー2025春『NICE TO MEET YOUr town!!! ~season2~』」を含む今後の公演にサポートドラマーを迎えて出演する。なお「NICE TO MEET YOUr town!!! ~season2~」、4月の東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)、大阪・大阪城音楽堂でのライブ「SHISHAMO NO YAON!!! 2025」、3月に愛知・PORTBASEで行われる「PORTBASE OPENING SERIES "FIRST SAIL" Powered by MERRY ROCK PARADE」は希望者を対象にチケットの払い戻しが行われる。

SHISHAMO吉川の休養について / Xの表示はこちら

SHISHAMO ワンマンツアー2025春「NICE TO MEET YOUr town!!! ~season2~」

2025年2月8日(土)兵庫県 明石市立市民会館(アワーズホール) 大ホール

2025年2月9日(日)京都府 文化パルク城陽 プラムホール

2025年2月11日(火・祝)山口県 下関市民会館 大ホール

2025年2月16日(日)群馬県 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館) 大ホール

2025年2月24日(月・祝)千葉県 君津市民文化ホール 大ホール

2025年3月8日(土)大分県 宇佐文化会館・ウサノピア

2025年3月9日(日)佐賀県 鳥栖市民文化会館

2025年3月15日(土)神奈川県 厚木市文化会館

SHISHAMO NO YAON!!! 2025

2025年4月5日(土)東京都 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

2025年4月6日(日)東京都 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

2025年4月12日(土)大阪府 大阪城音楽堂

2025年4月13日(日)大阪府 大阪城音楽堂

PORTBASE OPENING SERIES "FIRST SAIL" Powered by MERRY ROCK PARADE

2025年3月29日(土)愛知県 PORTBASE

提供元:音楽ナタリー