石田スイ原作によるTVアニメ「東京喰種トーキョーグール」の10周年記念イベント「東京喰種FES. -PLAY BACK-」のキービジュアルが公開された。

「東京喰種FES. -PLAY BACK-」キービジュアル

6月8日に東京・立川ステージガーデンで開催される「東京喰種FES. -PLAY BACK-」は、TVアニメ「東京喰種トーキョーグール」10周年イヤーのフィナーレを飾るメモリアルなイベント。キービジュアルのイラストを使用したイベントのオリジナルグッズの販売も決定した。

「東京喰種FES. -PLAY BACK-」に出演するアーティスト陣。

またイベントにはすでに発表されている金木研役の 花江夏樹ら声優陣に加え、TVアニメ「東京喰種トーキョーグール」シリーズの主題歌を担当したTK from 凛として時雨、 People In The Box、 österreich、 Cö shu Nieの4組のアーティストが出演することも明らかに。チケットぴあでは本日2月1日よりオフィシャル最速先行の申し込み受付が行われている。

「東京喰種FES. -PLAY BACK-」

日程:2025年6月8日(日) 昼の部 開場 14:30 / 開演 15:30、夜の部 開場 18:30 / 開演 19:30

会場:東京都 立川ステージガーデン

料金:グッズ付きプレミア席15000円、一般指定席9500円

出演:花江夏樹、 雨宮天、 花澤香菜、 釘宮理恵、 岸尾だいすけ、TK from 凛として時雨、People In The Box、österreich、Cö shu Nie

(c)⽯⽥スイ/集英社 (c)⽯⽥スイ/集英社・東京喰種製作委員会 (c)⽯⽥スイ・⼗和⽥シン/集英社・東京喰種製作委員会 (c)⽯⽥スイ/集英社・東京喰種:re製作委員会

提供元:コミックナタリー