舞台「ブルーロック」4作目の全キャスト発表、糸師冴役に猪野広樹

5月15日から25日まで東京・THEATER MILANO-Za、5月30日から6月1日まで大阪・東大阪市文化創造館のDream House大ホールで上演される「舞台『ブルーロック』4th STAGE」。これまでのシリーズに続いて潔世一を演じる
舞台公式サイトでは本日1月31日にチケットの最速先行抽選受付がスタート。チケット購入特典として、「応援ボードハリセン」「片ナップショルダー」「ドリンク付きドリンクホルダー」が用意されている。
「舞台『ブルーロック』4th STAGE」
日程：2025年5月15日（木）～25日（日）
場所：東京都 THEATER MILANO-Za
2025年5月30日（金）～6月1日（日）
場所：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
スタッフ
原作：原作・金城宗幸、漫画：ノ村優介「ブルーロック」（講談社「週刊少年マガジン」連載）
脚本・演出：伊勢直弘
制作：Office ENDLESS
主催：舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会
キャスト
潔世一：竹中凌平
糸師凛：
蜂楽廻：
凪誠士郎：
士道龍聖：
烏旅人：
雪宮剣優：
千切豹馬：
二子一揮：
御影玲王：
氷織羊：
馬狼照英：
乙夜影汰：
蟻生十兵衛：
我牙丸吟：
絵心甚八：
オリヴァ・愛空：桜庭大翔
閃堂秋人：松本岳
蛇来弥勒：ジョエル・ショウヘイ
仁王和真：影山達也
音留徹平：中土井俊允
糸師冴：猪野広樹
(c)金城宗幸・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会
提供元：コミックナタリー