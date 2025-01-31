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舞台「ブルーロック」4作目の全キャスト発表、糸師冴役に猪野広樹

2025/1/31 日本エンタメ

金城宗幸・ノ村優介原作による「舞台『ブルーロック』4th STAGE」のティザービジュアルと全キャストが発表された。

金城宗幸ノ村優介原作による「舞台『ブルーロック』4th STAGE」のティザービジュアルと全キャストが発表された。

「舞台『ブルーロック』4th STAGE」ティザービジュアル
【写真】「舞台『ブルーロック』4th STAGE」全キャスト
「舞台『ブルーロック』4th STAGE」キャスト

5月15日から25日まで東京・THEATER MILANO-Za、5月30日から6月1日まで大阪・東大阪市文化創造館のDream House大ホールで上演される「舞台『ブルーロック』4th STAGE」。これまでのシリーズに続いて潔世一を演じる竹中凌平をはじめ、オリヴァ・愛空役で桜庭大翔、閃堂秋人役で松本岳、蛇来弥勒役でジョエル・ショウヘイ、仁王和真役で影山達也、音留徹平役で中土井俊允、糸師冴役で猪野広樹が出演する。

舞台公式サイトでは本日1月31日にチケットの最速先行抽選受付がスタート。チケット購入特典として、「応援ボードハリセン」「片ナップショルダー」「ドリンク付きドリンクホルダー」が用意されている。

「舞台『ブルーロック』4th STAGE」

日程：2025年5月15日（木）～25日（日）
場所：東京都 THEATER MILANO-Za

2025年5月30日（金）～6月1日（日）
場所：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

スタッフ

原作：原作・金城宗幸、漫画：ノ村優介「ブルーロック」（講談社「週刊少年マガジン」連載）
脚本・演出：伊勢直弘
制作：Office ENDLESS
主催：舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会

キャスト

潔世一：竹中凌平
糸師凛：草地稜之
蜂楽廻：佐藤信長
凪誠士郎：佐藤たかみち
士道龍聖：松田岳
烏旅人：宇野結也
雪宮剣優：遊馬晃祐
千切豹馬：佐伯亮
二子一揮：前嶋曜
御影玲王：菊池修司
氷織羊：三浦海里
馬狼照英：伊万里有
乙夜影汰：健人
蟻生十兵衛：磯野大
我牙丸吟：村松洸希
絵心甚八：横井翔二郎
オリヴァ・愛空：桜庭大翔
閃堂秋人：松本岳
蛇来弥勒：ジョエル・ショウヘイ
仁王和真：影山達也
音留徹平：中土井俊允
糸師冴：猪野広樹

(c)金城宗幸・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会

提供元：コミックナタリー

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