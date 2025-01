BRAHMANのライブイベント「尽未来祭2025」が11月22日から24日までの3日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールにて開催される。

「尽未来祭2025」ビジュアル

今年で結成30周年を迎えることに合わせ、72曲を演奏するワンマン「六梵全書 Six full albums of all songs」の開催やニューアルバム「viraha」発売といった記念プロジェクトを展開しているBRAHMAN。「尽未来祭」は2015年に結成20周年を記念し、幕張メッセ国際展示場にて2日間にわたって行われた。今回は30周年記念プロジェクトの一環として、3日間にスケールアップして実施される。出演アーティストやチケットの販売方法などの詳細は後日発表。

尽未来祭2025

2025年11月22日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

2025年11月23日(日・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

2025年11月24日(月・振休)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

