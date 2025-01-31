WEST.ニューアルバム「A.H.O. -Audio Hang Out-」発売決定、9都市アリーナツアーへ

ニューアルバムはバラエティ豊かな内容に
「A.H.O. -Audio Hang Out-」は、“AHOさ”全開で目まぐるしく展開するポップでキャッチーな表題曲「A.H.O.」に始まり、デビュー10周年イヤーの昨年にリリースしたシングル「ハート」「FATE」「まぁいっか！」、キヨサク（
また今作は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態を用意。形態ごとに異なるボーナストラックが収録され、初回限定盤Aには劇場版「WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-」のテーマソングとして本編上映後にサプライズで披露された「Go.」、初回限定盤Bには疾走感あふれるメッセージソング「この旋律よ 誰かの歌になれ」、そして通常盤には“パワースポットのメランコリックな心の声を歌った”というユニークな楽曲「パワースポット俺」がそれぞれ追加される。さらに特典映像として初回限定盤Aでは、“Audio Hang Out（音で遊ぶ）”を、“AHOさ”に磨きをかけてビジュアライズした「A.H.O.」、色気のあるWEST.が魅せる「shhhhhhh!!」、劇場版「“W”」とともに丹修一監督が撮り下ろした「Go.」の3曲のミュージックビデオとメイキング映像が楽しめる。初回限定盤Bでは、2024年8月18日の藤井流星の誕生日に出演した「SUMMER SONIC 2024」の模様を舞台裏の様子も含めて余すことなくチェックできる。
アリーナツアーで9都市へ
WEST.は3月21日の香川・あなぶきアリーナ香川公演を皮切りに、全国9都市28公演の全国アリーナツアー「WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-」を開催。各会場2DAYSから4DAYS公演となり、ファイナルは6月1日に愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で行われる。
アルバム情報
WEST.「A.H.O. -Audio Hang Out-」収録内容
CD
01. A.H.O.
02. アップルパイ
03. まぁいっか!
04. shhhhhhh!!
05. TICKTOK
06. Sweety
07. Rainy Rhapsody
08. それいけベストフレンド!
09. ハート
10. FATE
11. WESTraight
12. ティダ
13. SOUTH WEST BEACH!!
初回限定盤Aボーナストラック
14. Go.
初回限定盤Bボーナストラック
14. この旋律よ 誰かの歌になれ
通常盤ボーナストラック
14. パワースポット俺
初回限定盤A Blu-ray / DVD
・「A.H.O.」Music Video, Making
・「shhhhhhh!!」Music Video, Making
・「Go.」Music Video, Making
初回限定盤B Blu-ray DVD
・「SUMMER SONIC 2024 -LIVE & BACKSTAGE-」
収録曲：OVERTURE / ええじゃないか / ギラギラブベイベー / Anything Goes / 週刊うまくいく曜日 / ホルモン～関西に伝わりしダイアモンド～ / つばさ / ハート / 超きっと大丈夫 / ムーンライト / 証拠
ツアー情報
WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-
2025年3月21日（金）香川県 あなぶきアリーナ香川
START 18:00
2025年3月22日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川
START 18:00
2025年3月23日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川
START 16:00
2025年3月29日（土）大阪府 大阪城ホール
START 18:00
2025年3月30日（日）大阪府 大阪城ホール
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年4月6日（日）福岡県 マリンメッセ福岡A館
START 17:00
2025年4月7日（月）福岡県 マリンメッセ福岡A館
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年4月12日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
START 18:00
2025年4月13日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年4月20日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
［1st］START 13:00
［2nd］START 18:00
2025年5月2日（金）神奈川県 横浜アリーナ
START 18:00
2025年5月3日（土・祝）神奈川県 横浜アリーナ
START 18:00
2025年5月5日（月・祝）神奈川県 横浜アリーナ
START 17:00
2025年5月6日（火・休）神奈川県 横浜アリーナ
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年5月17日（土）新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
START 18:00
2025年5月18日（日）新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年5月24日（土）静岡県 エコパアリーナ
START 18:00
2025年5月25日（日）静岡県 エコパアリーナ
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
2025年5月31日（土）愛知県 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
START 18:00
2025年6月1日（日）愛知県 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
［1st］START 12:00
［2nd］START 17:00
提供元：音楽ナタリー