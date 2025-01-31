劇場アニメ「ベルばら」フェルゼンのPV公開　追加キャストに徳井青空、田中美海ら

本日公開を迎えた劇場アニメ「ベルサイユのばら」。仮面舞踏会シーンではパリ・オペラ座を舞台に、オスカル、アントワネット、フェルゼンの運命が交差する。脚本の金春智子が作詞、音楽プロデューサーの
アントワネットとルイ16世の第1王子ルイ・ジョゼフ役は
劇場アニメ「ベルサイユのばら」
公開中
スタッフ
原作：池田理代子
監督：吉村愛
脚本：金春智子
キャラクターデザイン：岡真里子
音楽プロデューサー：澤野弘之
音楽：澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO
アニメーション制作：MAPPA
製作：劇場アニメベルサイユのばら製作委員会
配給：TOHO NEXT、エイベックス・ピクチャーズ
後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ
キャスト
オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ：沢城みゆき
マリー・アントワネット：平野綾
アンドレ・グランディエ：豊永利行
ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン：
アラン・ド・ソワソン：武内駿輔
フローリアン・ド・ジェローデル：江口拓也
ベルナール・シャトレ：入野自由
ルイ16世：落合福嗣
ジャルジェ将軍：銀河万丈
マロン・グラッセ・モンブラン：田中真弓
ノアイユ夫人：平野文
ルイ15世：大塚芳忠
ロザリー：早見沙織
ダグー大佐：山野井仁
ブイエ将軍：大塚明夫
ジャルジェ夫人：島本須美
ロベスピエール：小野賢章
ナレーション：黒木瞳
ルイ・ジョゼフ：徳井青空
マリー・テレーズ：田中美海
ラサール：田丸篤志
ジャン：山下大輝
フランソワ：鈴木裕斗
ピエール：寺島惇太
ド・ゲメネ：高木渉
ド・ローネー：近藤浩徳
(c)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会
提供元：コミックナタリー