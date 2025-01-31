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    HOME 劇場アニメ「ベルばら」フェルゼンのPV公開　追加キャストに徳井青空、田中美海ら

劇場アニメ「ベルばら」フェルゼンのPV公開　追加キャストに徳井青空、田中美海ら

2025/1/31 日本エンタメ

池田理代子原作による劇場アニメ「ベルサイユのばら」より、仮面舞踏会シーンの本編歌唱映像と、“情熱のフェルゼンPV”がお目見え。また追加キャスト8人の情報が発表された。

池田理代子原作による劇場アニメ「ベルサイユのばら」より、仮面舞踏会シーンの本編歌唱映像と、“情熱のフェルゼンPV”がお目見え。また追加キャスト8人の情報が発表された。

劇場アニメ「ベルサイユのばら」“情熱のフェルゼンPV”より。
【動画】アントワネットに恋する気高く情熱的なフェルゼンのPV

本日公開を迎えた劇場アニメ「ベルサイユのばら」。仮面舞踏会シーンではパリ・オペラ座を舞台に、オスカル、アントワネット、フェルゼンの運命が交差する。脚本の金春智子が作詞、音楽プロデューサーの澤野弘之が作曲・編曲を担当した「Enchanting Masquerade」の怪しげな歌声に乗せ、仮面の貴族たちがダンスを繰り広げるさまが映し出された。“情熱のフェルゼンPV”は、フェルゼンとアントワネットが運命的な出会いを果たし、恋に落ちるシーンからスタート。フェルゼンがアントワネットに会うためフランス宮廷へ出入りする姿や、アントワネットを思い自ら身を引く姿を収め、気高く情熱的なフェルゼンの生きざまを描いた。

劇場アニメ「ベルサイユのばら」追加キャスト一覧

アントワネットとルイ16世の第1王子ルイ・ジョゼフ役は徳井青空、2人の娘であるマリー・テレーズ役は田中美海が演じる。フランス衛兵隊員・ラサール役は田丸篤志、ジャン役は山下大輝、フランソワ役は鈴木裕斗、ピエール役は寺島惇太。フランス貴族のド・ゲメネ役で高木渉、バスティーユ牢獄の指揮官であるド・ローネー役で近藤浩徳が出演している。

劇場アニメ「ベルサイユのばら」

公開中

スタッフ

原作：池田理代子
監督：吉村愛
脚本：金春智子
キャラクターデザイン：岡真里子
音楽プロデューサー：澤野弘之
音楽：澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO
アニメーション制作：MAPPA
製作：劇場アニメベルサイユのばら製作委員会
配給：TOHO NEXT、エイベックス・ピクチャーズ
後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

キャスト

オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ：沢城みゆき
マリー・アントワネット：平野綾
アンドレ・グランディエ：豊永利行
ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン：加藤和樹
アラン・ド・ソワソン：武内駿輔
フローリアン・ド・ジェローデル：江口拓也
ベルナール・シャトレ：入野自由
ルイ16世：落合福嗣
ジャルジェ将軍：銀河万丈
マロン・グラッセ・モンブラン：田中真弓
ノアイユ夫人：平野文
ルイ15世：大塚芳忠
ロザリー：早見沙織
ダグー大佐：山野井仁
ブイエ将軍：大塚明夫
ジャルジェ夫人：島本須美
ロベスピエール：小野賢章
ナレーション：黒木瞳
ルイ・ジョゼフ：徳井青空
マリー・テレーズ：田中美海
ラサール：田丸篤志
ジャン：山下大輝
フランソワ：鈴木裕斗
ピエール：寺島惇太
ド・ゲメネ：高木渉
ド・ローネー：近藤浩徳

(c)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会

提供元：コミックナタリー

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