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「プロメア」5周年記念、初の大型展示イベントを東京・広島・愛知で開催

2025/1/30 日本エンタメ

アニメ映画「プロメア」の5周年を記念した初の大型展示イベント「THE MAKING OF PROMARE展」が、2月21日から3月10日まで東京・PARCO FACTORYで開催される。

アニメ映画「プロメア」の5周年を記念した初の大型展示イベント「THE MAKING OF PROMARE展」が、2月21日から3月10日まで東京・PARCO FACTORYで開催される。

「THE MAKING OF PROMARE展」告知ビジュアル
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「THE MAKING OF PROMARE展」では、手描きと3DCGが融合された「プロメア」の制作過程にフィーチャー。企画書やラフスケッチ、イメージボード、絵コンテ、原画、3DCG映像などの資料が多数展示される予定だ。また5周年記念イラストを使用したアクリルスタンドやTシャツ、原画のイラストカード、設定画を用いた缶バッジなどの販売も予定されている。

混雑緩和のため、2月8日よりチケットぴあで日時指定制の前売券を販売。入場枠に空きがある場合のみ、会場で当日券の販売が行われる予定だ。また東京での開催後、4月4日から28日まで広島PARCO、5月17日から6月1日まで愛知・名古屋PARCOでも巡回展が行われる。

「THE MAKING OF PROMARE展」

日程：2025年2月21日（金）～3月10日（月）
時間：11:00～21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18:00閉場
場所：東京都 PARCO FACTORY
料金：1500円 ※小学生以下無料（ただし保護者の同伴必須）

日程：2025年4月4日（金）～28日（月）
場所：広島県 広島PARCO 新館B1F EVENT SPACE

日程：2025年5月17日（土）～6月1日（日）
場所：愛知県 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

(c)TRIGGER・中島かずき／XFLAG

提供元：コミックナタリー

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