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映画「パリピ孔明」菅原小春、宮世琉弥、関口メンディーら12人がドラマから続投

2025/1/29 日本エンタメ

四葉夕卜・小川亮原作による映画「パリピ孔明 THE MOVIE」より、ドラマからの続投となる追加キャスト12人が発表された。

四葉夕卜・小川亮原作による映画「パリピ孔明 THE MOVIE」より、ドラマからの続投となる追加キャスト12人が発表された。

映画「パリピ孔明 THE MOVIE」の追加キャスト12人。
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「パリピ孔明 THE MOVIE」の舞台となるのは、日本を代表する3大音楽レーベルが頂点を競う音楽フェス「ミュージックバトルアワーズ2025」。そのフェスに参加する孔明と英子の前に、孔明最大のライバル・司馬懿の末裔である司馬潤、その妹でシンガーのshin（しん）が立ちはだかる。

追加キャスト12人に名を連ねたのは、ミア西表役の菅原小春、KABE太人役の宮世琉弥、久遠七海役の八木莉可子、前園ケイジ役の関口メンディー、RYO役の森崎ウィン、赤兎馬カンフー役のELLY、南房役の休日課長、東山役の石崎ひゅーい、関羽役の本間朋晃、張飛役の真壁刀義、スティーブ・キド役の長岡亮介、メガネ女子役の石野理子。映画では彼らのその後の活躍が楽しめる。

さらに2月22日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるライブ・トークイベント「『パリピ孔明THE MOVIE』キックオフパーティー」に、宮世、関口、森崎、ELLY、石崎、長岡が出演決定。チケットの詳細については、映画の公式サイトで確認を。「パリピ孔明THE MOVIE」は、4月25日に全国公開される。

「パリピ孔明 THE MOVIE」

2025年4月25日（金）全国公開

スタッフ・キャスト

原作：「パリピ孔明」 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮（講談社「ヤングマガジン」連載）
監督：渋江修平
脚本：根本ノンジ
製作：フジテレビジョン松竹講談社FNS27社
配給：松竹
出演：向井理、上白石萌歌、神尾楓珠、詩羽（水曜日のカンパネラ）、ディーン・フジオカ、森山未來

※高木由佳の高ははしごだかが正式表記。

「『パリピ孔明THE MOVIE』キックオフパーティー」

日程：2025年2月22日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：神奈川県 ぴあアリーナMM
料金：8888円
出演者：向井理、上白石萌歌、神尾楓珠、宮世琉弥、関口メンディー、森崎ウィン、石崎ひゅーい、ELLY、長岡亮介、&TEAM、DEAN FUJIOKA ほか

(c)四葉夕ト・小川亮／講談社 (c)2025 フジテレビジョン 松竹 講談社 FNS27社

提供元：コミックナタリー

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