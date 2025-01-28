アメリカで日本のマンガの大規模展覧会　荒木飛呂彦、高橋留美子らの原画700点超を展示

日本のマンガの展覧会「Art of MANGA」が、9月27日から2026年1月25日までアメリカのサンフランシスコにあるデ・ヤング美術館で開催される。

「『Art of MANGA』展覧会」ロゴ

「Art of MANGA」はカリフォルニア州最大の公立芸術機関ファイン・アーツ・ミュージアム・オブ・サンフランシスコが主催するもの。これまでアメリカ大陸では、コミコンなどでの小規模な展示はあれど、総合的なアートとしてマンガを取り上げた展覧会は開催されたことがなかった。「Art of MANGA」では、 荒木飛呂彦、 尾田栄一郎、 高橋留美子、 田亀源五郎、 谷口ジロー、 ヤマザキマリ、 山下和美、 よしながふみの原画を合計700点以上展示。導入部として ちばてつやと 赤塚不二夫の作品を題材にしたマンガ入門のコーナーが設けられるほか、“マンガアート”の販売サイト・集英社マンガアートヘリテージのセクションでは、 田名網敬一と赤塚のコラボによる「TANAAMI!! AKATSUKA!!」シリーズが紹介される。各作家の展示予定作品については文末で確認を。

「『Art of MANGA』展覧会」

期間：2025年9月27日（土）～2026年1月25日（日）

会場：アメリカ デ・ヤング美術館

主催：ファイン・アーツ・ミュージアム・オブ・サンフランシスコ

協力：KADOKAWA、講談社、集英社、小学館、新潮社、スマイルカンパニー、ちばてつやプロダクション、白泉社、フジオプロダクション、双葉社、ふらり ほか

導入コーナー展示予定作品

赤塚不二夫

「ギャグほどステキな商売はない」（廣済堂出版）

「おそ松くん イヤミの水戸黄門：そのころの江戸はこうだった!!」「ギャグ＋ギャグ もーれつア太郎外伝：サイケサイケビーチにて」（小学館）

「天才バカボン：ねむれないのだ夢の中」（講談社）

ちばてつや

「あしたのジョー」（原作：高森朝雄）「あした天気になあれ」（講談社）

「ひねもすのたり日記」（小学館）

個別作家セクション展示予定作品

荒木飛呂彦

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ、「岸辺露伴は動かない」（集英社）

尾田栄一郎

「ONE PIECE」（集英社）

高橋留美子

「MAO」「人魚」シリーズ、「犬夜叉」「境界のRINNE」「らんま1/2」（小学館）

田亀源五郎

「弟の夫」「僕らの色彩」「魚と水」（双葉社）

オリジナルイラスト

谷口ジロー

「孤独のグルメ」（原作：久住昌之 / 扶桑社）

「ふらり。」「地球氷解事紀」（講談社）

「遥かな町へ」（小学館）

「ヴェネツィア」

ヤマザキマリ

「プリニウス」（とり・みき共著 / 新潮社）

「テルマエ・ロマエ」（KADOKAWA）

「続テルマエ・ロマエ」（集英社）

「スティーブ・ジョブズ」（講談社）

「美術館のパルミラ」

山下和美

「ランド」「不思議な少年」（講談社）

「数寄です！」「続 数寄です！」「世田谷イチ古い洋館の家主になる」（集英社）

よしながふみ

「きのう何食べた？」（講談社）

「大奥」「フラワー・オブ・ライフ」（白泉社）

「環と周」（集英社）

「集英社マンガアートヘリテージ」セクション

田名網敬一

「TANAAMI!! AKATSUKA!!」シリーズ

提供元：コミックナタリー