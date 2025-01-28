アメリカで日本のマンガの大規模展覧会　荒木飛呂彦、高橋留美子らの原画700点超を展示

日本のマンガの展覧会「Art of MANGA」が、9月27日から2026年1月25日までアメリカのサンフランシスコにあるデ・ヤング美術館で開催される。
「Art of MANGA」はカリフォルニア州最大の公立芸術機関ファイン・アーツ・ミュージアム・オブ・サンフランシスコが主催するもの。これまでアメリカ大陸では、コミコンなどでの小規模な展示はあれど、総合的なアートとしてマンガを取り上げた展覧会は開催されたことがなかった。「Art of MANGA」では、
「『Art of MANGA』展覧会」
期間：2025年9月27日（土）～2026年1月25日（日）
会場：アメリカ デ・ヤング美術館
主催：ファイン・アーツ・ミュージアム・オブ・サンフランシスコ
協力：KADOKAWA、講談社、集英社、小学館、新潮社、スマイルカンパニー、ちばてつやプロダクション、白泉社、フジオプロダクション、双葉社、ふらり ほか
導入コーナー展示予定作品
赤塚不二夫
「ギャグほどステキな商売はない」（廣済堂出版）
「おそ松くん イヤミの水戸黄門：そのころの江戸はこうだった!!」「ギャグ＋ギャグ もーれつア太郎外伝：サイケサイケビーチにて」（小学館）
「天才バカボン：ねむれないのだ夢の中」（講談社）
ちばてつや
「あしたのジョー」（原作：高森朝雄）「あした天気になあれ」（講談社）
「ひねもすのたり日記」（小学館）
個別作家セクション展示予定作品
荒木飛呂彦
「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ、「岸辺露伴は動かない」（集英社）
尾田栄一郎
「ONE PIECE」（集英社）
高橋留美子
「MAO」「人魚」シリーズ、「犬夜叉」「境界のRINNE」「らんま1/2」（小学館）
田亀源五郎
「弟の夫」「僕らの色彩」「魚と水」（双葉社）
オリジナルイラスト
谷口ジロー
「孤独のグルメ」（原作：久住昌之 / 扶桑社）
「ふらり。」「地球氷解事紀」（講談社）
「遥かな町へ」（小学館）
「ヴェネツィア」
ヤマザキマリ
「プリニウス」（とり・みき共著 / 新潮社）
「テルマエ・ロマエ」（KADOKAWA）
「続テルマエ・ロマエ」（集英社）
「スティーブ・ジョブズ」（講談社）
「美術館のパルミラ」
山下和美
「ランド」「不思議な少年」（講談社）
「数寄です！」「続 数寄です！」「世田谷イチ古い洋館の家主になる」（集英社）
よしながふみ
「きのう何食べた？」（講談社）
「大奥」「フラワー・オブ・ライフ」（白泉社）
「環と周」（集英社）
「集英社マンガアートヘリテージ」セクション
田名網敬一
「TANAAMI!! AKATSUKA!!」シリーズ
提供元：コミックナタリー