スマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ」を原作とする 純粋な不純物「ブルーアーカイブ公式4コマ ぶるーあーかいぶっ!」1巻が、本日1月23日に発売された。

「ブルーアーカイブ公式4コマ ぶるーあーかいぶっ!」1巻

「ぶるーあーかいぶっ!」は、「ブルーアーカイブ」の公式サイトやXアカウントで連載されている公式フルカラー4コマで、ゲームに登場する生徒たちの日常がコミカルに描かれる。1巻には描き下ろしも含む116本の4コマが収録された。1巻をアニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスで購入すると、特典としてそれぞれ絵柄の異なるイラストカードが付属する。応援店舗には描き下ろしペーパーが用意された。

(c) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

提供元:コミックナタリー