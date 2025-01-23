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    HOME 谷口悟朗が手がける「Azuki」のアニメ続編PVを公開、姉妹役に園崎未恵＆本田貴子

谷口悟朗が手がける「Azuki」のアニメ続編PVを公開、姉妹役に園崎未恵＆本田貴子

2025/1/23 日本エンタメ

NFTプロジェクト「Azuki」のアニメで、3部構成のアニメアンソロジーシリーズ「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」のメインPVとキービジュアルがお目見え。またシャオ役を園崎未恵、ライザン役を本田貴子が演じることが発表された。

NFTプロジェクト「Azuki」のアニメで、3部構成のアニメアンソロジーシリーズ「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」のメインPVとキービジュアルがお目見え。またシャオ役を園崎未恵、ライザン役を本田貴子が演じることが発表された。

「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」キービジュアル
すべての画像・動画を見る（全17件）

谷口悟朗がクリエイティブプロデューサー務め、公式サイトなどで2024年4月にエピソード1が公開された「Enter The Garden」。続編となるエピソード2では、シャオが失踪した姉・ライザンを探すため、姉が残した刀を手に未知の世界“ガーデン”へと足を踏み入れる物語が展開される。メインPVにはアレーの街を刀を背負って歩くシャオ、彼女の前に突如現れた鳥居、そして仮面を付けたライザンと剣を交えるシャオが収められた。

エピソード2は2月上旬にプレミア上映予定。また次世代エンターテインメントプラットフォーム・Anime.comや、「Azuki」公式YouTubeチャンネルにてオンデマンド配信を行う。

「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」

スタッフ

クリエイティブプロデューサー：谷口悟朗
監督：髙津幸央
シリーズ構成：岸本卓
キャラクターデザイン：中澤一登
アニメーションキャラクターデザイン：橋本治奈
サブキャラクターデザイン：本田真之
プロップデザイン：真村躍
美術監督：船隠雄貴、中村豪希
色彩設計：野田採芳子
撮影監督：浅川茂輝
音楽：NOBUYA/MASAHIKO（ROTTENGRAFFTY）、MaL（Hoodish Recordings）
アニメ制作：(株)電通、Qzil.la、イマジカインフォス

キャスト

シャオ：園崎未恵
ライザン：本田貴子

提供元：コミックナタリー

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