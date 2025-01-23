谷口悟朗が手がける「Azuki」のアニメ続編PVを公開、姉妹役に園崎未恵＆本田貴子

NFTプロジェクト「Azuki」のアニメで、3部構成のアニメアンソロジーシリーズ「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」のメインPVとキービジュアルがお目見え。またシャオ役を
エピソード2は2月上旬にプレミア上映予定。また次世代エンターテインメントプラットフォーム・Anime.comや、「Azuki」公式YouTubeチャンネルにてオンデマンド配信を行う。
「Enter The Garden」エピソード2「Fractured Reflections - 楕円曲線上のセカイ-」
スタッフ
クリエイティブプロデューサー：谷口悟朗
監督：髙津幸央
シリーズ構成：岸本卓
キャラクターデザイン：
アニメーションキャラクターデザイン：橋本治奈
サブキャラクターデザイン：本田真之
プロップデザイン：真村躍
美術監督：船隠雄貴、中村豪希
色彩設計：野田採芳子
撮影監督：浅川茂輝
音楽：NOBUYA/MASAHIKO（ROTTENGRAFFTY）、MaL（Hoodish Recordings）
アニメ制作：(株)電通、Qzil.la、イマジカインフォス
キャスト
シャオ：園崎未恵
ライザン：本田貴子
提供元：コミックナタリー