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台湾株式休場
台湾株式休場
2025/1/25
経済
Finance_Rader
24日の台湾株式市場は休場（時事）
24日の台湾株式市場は休場。取引は２月３日に再開される。
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天気
01 月25 日のマニラ
日の出
午前６時25分
最高気温
31.6（午後１時）
日の入
午後５時52分
最低気温
22.3（午前６時）
為替
1万円両替レートの動き
マニラ市の市中両替調べ
$1
Ｐ58.310（0.382高）
￥155.74（0.86高）
1万円
Ｐ3,720
$100
Ｐ5,810
株価
比証券取引所株価指数
＝ 6,296.20
（同82.66▼）
日経平均株価
＝ 39,931.98
（同26.89▼）
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