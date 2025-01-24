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台湾株式市場は休場
台湾株式市場は休場
2025/1/24
経済
Finance_Rader
23日の台湾株式市場は休場（時事）
23日の台湾株式市場は休場。取引は２月３日に再開される。
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午後５時51分
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22.2（午前７時）
為替
1万円両替レートの動き
マニラ市の市中両替調べ
$1
Ｐ58.692（0.182安）
￥156.44（0.73安）
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$100
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株価
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＝ 6,378.66
（同30.52△）
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